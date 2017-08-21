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3 bin lira maaşla yetiştirecek kaporta ustası arıyor

- İstanbul'da geçen ay etkili olan dolu yağışı sonrası hasar gören araçları "boyasız onarım" yöntemiyle tamir eden Davut Duygu, araç sahiplerinin bu tekniğe olan yoğun talebini karşılamak üzere kaporta ustası yetiştirmek için ücretsiz eğitim veriyor - Duygu: - "Onarım tekniğini öğrenen bir usta ortalama 5-6 bin aylık maaş alabiliyor. Yeni yetişen biri de 3-4 bin lira maaş alır. Bu işi yapacak eleman yetiştiremiyoruz. Kimse talep etmiyor. Sektörümüz gelecek vadeden bir sektör" - "Büyük firmalar araçların kaporta aksamını tamir etmek yerine değiştiriyor. Bu sebeple milli servet yurt dışına gidiyor. Amacımız burada boyasız onarım yaparak parça değişimini engelleyip milli servetin yurt dışına gitmemesini sağlamak"

3 bin lira maaşla yetiştirecek kaporta ustası arıyor

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILMAZ - İstanbul'da, geçen ay etkili olan dolu yağışı sonrası hasar gören araçları "boyasız onarım" yöntemiyle tamir eden Davut Duygu, araç sahiplerinin bu tekniğe olan yoğun talebini karşılamak üzere ücretsiz eğitim vererek kaporta ustası yetiştirmek istiyor.

Parça değişimi nedeniyle araçlarını değer kaybetmeden onartmak isteyen vatandaşlar, boyasız onarım yapan tamircilerde uzun sıralar beklemek zorunda kalırken, tamirciler de kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyor.

Kendi geliştirdiğini belirttiği teknikle araçların kaportasında oluşan hasarları boya ve değişim yapmadan tamir edebilen kaporta ustası Davut Duygu, bu yöntemi ücretsiz eğitim vererek öğretebileceği eleman arıyor.

- "Araçlar onarılmayı bekliyor"

Duygu, araçlarda kaporta değişimine gerek bırakmayan ve araçların orijinalliğini bozmadan yapılan "boyasız onarım" yöntemini AA muhabirine anlattı.

Güngören'deki tamirhanesinde hizmet veren Duygu, İstanbul'da etkili olan dolu yağışı sonrası çok sayıda hasar gören aracın onarılmayı beklediğini söyledi.

Duygu, genellikle boyasız onarım yerine, parça değişimini yapıldığını söyleyerek, bu durumun araçlarda değer kayıplarına neden olduğunu kaydetti.

Araçların en çok tavan, motor kaputu ve bagaj kaportalarının hasar gördüğünü aktaran Duygu, "Bu parçalar boyanıyor. Boyandığı zaman değer kaybı oluşuyor. Araç satılmak istendiğinde alıcının kafasında sorular oluşuyor. Oysa aracın boyasız onarımı yapıldığında orijinal parça değişmeden, boyanmadan tamir ediliyor. Hiçbir değer kaybı oluşmuyor." diye konuştu.

Özellikle yabancı otomobillerin tamirinde parça ithal edilmesinin uzun beklemelere neden olduğuna işaret eden Duygu, Türkiye'de boyasız onarım sistemini bilen usta olmadığı için yurt dışından kaporta ustası bile getirildiğini belirtti.

- "Çok fazla eleman sıkıntımız oluyor"

Duygu, taleplere yetişemediklerini vurgulayarak, "Çok fazla eleman sıkıntımız oluyor. Bunun önüne geçmek için ücretsiz eğitimler veriyoruz. Burada isteyenler gelip eğitim alabilir. Yurt dışından kaporta tamiri için usta getiriliyor. Büyük firmalar araçların kaporta aksamını tamir etmek yerine değiştiriyor. Bu sebeple milli servet yurt dışına gidiyor. Bizim amacımız burada boyasız onarım yaparak parça değişimini engelleyip milli servetin yurt dışına gitmemesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Boyasız onarım için vatandaşlardan yoğun talep olduğunu dile getiren Duygu, "Bu onarımın nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen arkadaşlarımız varsa gelsinler ücretsiz olarak bu sistemi öğretelim." dedi.

Duygu, 4 ayda boyasız onarım sistemini öğrettiğini, yetiştirmek için eleman aradıkları belirterek, "Onarım tekniğini öğrenen bir usta ortalama 5-6 bin aylık maaş alabiliyor. Yeni yetişen biri de 3-4 bin lira maaş alır. Bu işi yapacak eleman yetiştiremiyoruz. Kimse talep etmiyor. Sektörümüz çok büyük bir sektör. Sektörümüz gelecek vaat edecek bir sektör." diye konuştu.

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Boyasız OnarımDOLU YAĞIŞIIstanbulKaporta TamiriOtomobil
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