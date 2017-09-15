TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu başladı.

Sahil Marina alanında düzenlenen törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu yılki Bisanthe Taş Heykel Sempozyumunun temasının 'müzik' olduğunu söyledi.

Sempozyumu bir marka haline getirmek istediklerini belirten, Eşkinat, sempozyumun sürdürülebilirliğine önem verdiklerini ifade etti.

Sempozyuma katılan sanatçıların jüri tarafından seçildiğini anlatan Eşkinat, "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumunun üçüncüsünde temamız 'müzik'. 41 ülkeden sempozyuma müracaat eden yüzlerce sanatçı içerisinden seçilen 9 sanatçımız çalışma yapacak. Sanatçılarımız 1 aylık süre içerisinde kalıp taşları bir heykel haline, bir sanat eseri haline getirecekler. Ben şimdiden tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bisanthe Taş Heykel uygulama süreci, 13 Ekim'de sona erecek.



