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"3. Geleneksel Türk Oyunları Festivali"

- Fesitaval kapsamında ok atma yarışları, karakucak ve mas güreşleri ile aşık atma oyunları sergilendi - Belediye Başkan Yardımcısı Kölgeli: - "Festival ile aynı zamanda insanlarımızın kültürümüze ait geleneksel kıyafetleri, savaş aletlerini burada görmelerini sağlıyoruz. Kültürümüzün geçmişten geleceğe aktarılması için bu festivali oldukça önemli görüyoruz"

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da gerçekleştirilen "3. Geleneksel Türk Oyunları Festivali" devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü alanında, yurt içi ve yurt dışından 90 spor kulübünden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla düzenlenen ve dün kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, bugün ok atma yarışları, karakucak ve mas güreşi, aşık atma oyunları gibi geleneksel Türk oyunları sergilendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kölgeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde önceki yıllardan farklı olarak bu yıl geleneksel Türk oyunlarının da sergilendiğini söyledi.

Kölgeli, festivale çok sayıda sporcunun katılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

''Festivalimiz için bu yıl ilk kez Dünya Etnosspor Konfederasyonundan destek gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Onları da aramızda görmekten son derece memnunuz. Kütahya Belediyesi olarak bu kültürümüzü yaygınlaştırmayı ve yaşatmayı şiar edindik. Festival ile aynı zamanda insanlarımızın kültürümüze ait geleneksel kıyafetleri, savaş aletlerini burada görmelerini sağlıyoruz. Kültürümüzün geçmişten geleceğe aktarılması için bu festivali oldukça önemli görüyoruz. Festivalimize katkı veren ve katılan herkese teşekkür ediyoruz.''

Germiyan Geleneksel Ata Sporları Kulübü Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Kuru da amaçlarının Türk kültürünü yaşatmak olduğunu ifade etti.

Festivale katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kuru, şunları söyledi:

''Kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürü inşallah bu sayede yeniden canlandırarak insanlarımıza göstermek istiyoruz. Genç neslin önünü açarak onlara geçmişini, tarihini, kültürünü sevdirmek amacındayız. Bütün dünya bizim kim olduğumuzu biliyor. Derdimiz, kendimize olan özgüvenimizi sağlamak, sağlamlaştırmak."

Festival, yarın oyunlarda dereceye giren sporculara ödüllerin takdim edilmesi ile sona erecek.

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