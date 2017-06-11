İSTANBUL (AA) - Ramazanda gösterişli sofralardan uzak, daha sade ve mütevazi sofralara dikkati çekmek amacıyla "3. Geleneksel Ümmet İftarı" düzenlendi.

Ayasofya Meydanı'nda "Sabah Namazı Devrimi Gönüllüleri" topluluğu tarafından organize edilen iftara, gazeteci yazar Yusuf Kaplan ve Adem Özköse ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan ayında gösterişli sofralardan uzak, daha sade ve mütevazi sofralara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen iftara katılanlara simit, ayran, hurma ve su ikram edildi.

Burada konuşan Yusuf Kaplan, etkinliğin aslında kapitalizme ve çürümüşlüğe meydan okuduğunu belirterek, İslam dünyasının iki asırdır medeniyet krizini yaşadığını söyledi.

Gazeteci-yazar Özköse ise İslam'ın Türk'ü, Kürt'ü Arap'ı tek bir çatı ve sancak altında topladığına işaret ederek, "Dünyanın dört bir yanında farklı renklerde, farklı dilleri konuşan kardeşlerimiz var. Bu iftarı da bir kez daha ümmet olduğumuzu hatırlamak için yapıyoruz. Ayrıca biraz da mütevazi olunması gerektiği için düzenliyoruz. Muhafazakar kesimde müthiş bir aşınma görüyorum. Aşırı derecede bir lüks sevdası göze çarpıyor. Bu iftar, aslında bu lükse, bu çürümeye isyandır, itirazdır." dedi.