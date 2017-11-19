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"3. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması"

- Notre Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen yarışmada, Singapurlu piyanist Shaun Choo birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Notre Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen "3. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması"nda Singapurlu piyanist Shaun Choo birinciliği elde etti.

Yarışmanın finali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Jüri karşısında Nikolai Kapustin'in "Concert Etude No 3 Toccatina" adlı eserini yorumlayan 26 yaşındaki piyanist Choo birinci oldu.

Rusya'dan katılan piyanist Georgy Voylochnikov ikincilik, Gürcistanlı piyanist Mamikon Nakhapetov ise üçüncülük ödülü ile NDS Gençlik Müzik Ödülü'nün sahibi oldu. Emre Yavuz da Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Jüri başkanı Vahan Mardirossian, yarışmacıların düzeyinin her sene daha iyi olduğunu dile getirerek, farklı ülkelerden profesyonel ve çok üst düzey adayların katılımına dikkati çekti.

Jüri üyesi piyanist Gülsin Onay da 15 ülkeden katılım olduğunun altını çizerek, "Sanki bu sene daha yüksek seviyede, olağanüstü piyanistler katılmış. Bu piyanistleri adeta konserdeymiş gibi dinledik." dedi.

Finale yalnızca 3 kişinin kalabildiğini kaydeden Onay, "Finalde yarışabilecek düzeydeki müzisyenlerin sayısı daha fazlaydı. Onları burada ağırlamak ve konuştuğumda da mutlu olduklarını görmek, hissetmek beni sevindirdi. Bazıları birçok yarışmaya katılmış ama buradaki aile havasını, okulun sıcak bir yuva gibi olan atmosferini çok beğenmiş ve kendilerini güvende hissetmişler." ifadelerini kullandı.

Onay, yarışma vesilesiyle hem yarışmacılar hem de jüri üyelerinin müzik dünyasında olağanüstü bir hafta geçirdiğini kaydetti.

15 ülkeden 69 adayın katıldığı yarışmada birinci 10 bin, ikinci 5 bin, üçüncü ise 2 bin 500 dolar ödülün sahibi oldu.

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