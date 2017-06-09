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3 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 60 yıl hapis istemi

- Van'da kaçak sigara taşıdığı gerekçesiyle güvenlik güçlerince takip edilen, "dur" ihtarı ve yola kapan atılmasına rağmen durmadan ters şeride girerek 3 kişinin ölümüne neden olan sürücüye, "bilinçli taksir" yerine "olası kast" hükümlerince ceza verilmesi talep edildi - Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, kolluk kuvvetlerinin ikazlarına rağmen durmayarak ters şeride giren ve hız limitlerinin üzerinde seyir halindeyken 3 kişinin ölümüne neden olan tutuklu sanığın, kazanın öngörülmesine rağmen duruma kayıtsız kalarak birden fazla kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "olası kastla öldürme" suçundan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

3 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 60 yıl hapis istemi

VAN (AA) - Van'da güvenlik güçlerinden kaçtığı sırada yola atılan kapandan kurtulmak için ters şeride giren ve karşı yönden gelen araca çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan sürücüye "olası kastla öldürme" suçundan 60 yıl hapis cezası istendi.

Kaçak sigara taşıdığı gerekçesiyle güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına ve yola kapan atılmasına rağmen durmayarak kaçmaya çalıştığı sırada 3 kişinin ölümüne neden olan E.D'nin yargılanmasına devam edildi.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.D, sanık ve müşteki avukatları ile olayda yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

Duruşma savcısı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, kaçak sigara nakli yapacağı bilgisinin edinilmesi üzerine takibe alınan otomobilin Gürpınar'dan Van'a doğru seyir halindeyken güvenlik güçlerince durdurulmak istendiğini anımsattı.

Güvenlik güçlerinin görsel ve işitsel uyarıları ve yola kapan atılmasına rağmen sanığın durmadan ters yola girdiği ve 140-150 kilometre hız sınırıyla ilerlerken kendi şeridinden gelen araca çarparak 3 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen esas hakkındaki mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın ters yönde olduğunu bilmesine rağmen ısrarlı bir şekilde aracını sürmeyi sürdürmesi, eylemine ısrarla devam etmesi, yakalanmamak pahasına oluşacak her neticeyi göze aldığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde gerçekleşecek neticenin sanık tarafından kabullendiğini, öngörülen muhtemel neticeye kayıtsız kalarak hız sınırlarının üstünde eylemine ısrarla devam etmesi dikkate alınarak birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verilmesinden dolayı sanığın atılı suçu olası kastla gerçekleştirdiğinin kabulü gerekmektedir."

Mütalaada, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına talep edildi.

Sanık avukatının, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulunması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

- Olay

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 17 Nisan 2016'da sigara kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine takibe aldığı E.D, Edremit ilçesi Kurubaş mevkisinde, "dur" ihtarına uymayarak polisin yola attığı kapandan kaçmak için ters şeride girmiş, karşı yönden gelen otomobile çarpmıştı. Otomobilde bulunan Ferit Beyaz, Remzi Bozkurt ve Fatih Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan E.D. hastaneye kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilinçli TaksirOlası KastTrafik KazasıVan
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