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3. köprünün satışıyla ilgili flaş gelişme!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin üçüncü köprüdeki payının satışı için görüşmelerin henüz bitmediğini açıkladı.

3. köprünün satışıyla ilgili flaş gelişme!
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Pekin’de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Lu Kang, “İş arkadaşlarım da bana söyledi. Şu an Çin tarafı ile Türk tarafındaki bu görüşmeler henüz bitmedi ve devam ediyor. Biz, Çin tarafı olarak olumlu haberi bekliyoruz” yanıtını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü´nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi´nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Astaldi geçen yıl Eylül ayında Türkiye’de son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle üçüncü köprüdeki payını satmak için yürüttüğü müzakerelerin geciktiğini açıklamıştı. Astaldi işlerine devam edebilmek için alacaklılardan korunma çerçevesi kapsamında faaliyetlerini yürütüyor. Şöyle ki Astaldi 2018 yılının eylül ayında konkordato ilan etmişti.

Astaldi'den yapılan açıklamada, “Astaldi bu geçici finansal gerginliğin üstesinden gelmek için bir kriz yönetim aracı kullanmak amacıyla konkordato ilan etmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

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3. Köprüçin
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