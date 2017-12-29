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3. Ordu Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar

- Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 22 sanıktan, aralarında eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Çağlar, eski İl Jandarma Komutanı albay Tonğ ile örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Karagöz'ün de bulunduğu 15 tutuklu sanığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile müebbet hapis arasında değişen cezalarına çarptırıldı - Tutuksuz yargılanan 7 sanık ise beraat etti

3. Ordu Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar

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Anahtar Kelimeler:
3. OrduDarbeDavasıErzincanFETÖ/PDY
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