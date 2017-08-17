ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde üçüncüsü düzenlenen "Rixy Kids Fest" başladı.

Tekirova Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelde düzenlenen ve kortej yürüyüşüyle başlayan festivale, 54 ülkeden gelen yaklaşık bin çocuk katıldı.

Yürüyüşte, 100'den fazla çizgi film karakterinin kıyafetlerini giyen otel personeline, bando takımı, üstü açık arabalar, robotlar, akrobasi takımı, sihirbazlar ve değişik maskotlar da eşlik etti.

Festivalde, kedi, papağan ve lovely dogs gibi gösteriler, çocuklar tarafından büyük beğeni topladı, akrobat ve sihirbaz şovları ise katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı.

Özel oyun platformlarının da yer aldığı 30 bin metrekarelik alana kurulan festivalin panayır bölümünde çocuklar, bazı maskotlarla gönüllerince eğlendi.

Otelin Genel Müdürü Faruk Karaca, festivale katılan çocukların yeni arkadaşlıklar edindiğini, hayallerindeki çizgi film ve diğer karakterleriyle vakit geçirme imkanı bulduklarını söyledi.

Festivalde konserler ve çocukların aileleriyle katılacağı yemek yapma yarışmalarının düzenleneceğini anlatan Karaca, "Çocukların edindikleri arkadaşlıkların gelecekte devam etmesi için kapı açıyoruz" dedi.

Festival, yarın sona erecek.