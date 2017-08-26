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3. Tasarım Festivali başladı

- Üsküdar'da açılan festivalde, el işi tasarım ürünleri satışa sunuluyor

3. Tasarım Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - El işi tasarım ürünlerin alıcılarla buluştuğu 3. Tasarım Festivali, Üsküdar'da açıldı.

"İyi ki Üsküdar var" projesi ortaklığıyla Nevmekan'da düzenlenen festivalde, kıyafetten deri ürünlere, seramikten ahşaba, geleneksel ve modern tasarımlı el işi bakırlardan kumaş çantalara, el yapımı sabundan salçalara kadar seksen markanın çok farklı ürünleri satışa sunuldu.

Proje ortaklarından Billur Tirgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk festivali küçük bir mekanda, sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlediklerini, talebin artmasıyla ikinci ve üçüncü festivali yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Genellikle sosyal medya üzerinden satış yapan ve farklı tarzda ürünler satan katılımcılarla çalıştıklarını belirten Tirgil, festival kapsamında konser ve çocuklar için yaratıcı atölyeler düzenleyeceklerini ifade etti.

Festival düzenleyicilerinden Tamer Tirgil de Tasarım Festivali'nin yarın saat 23.00'e kadar açık kalacağını dile getirerek, bayramda sevdiklerine hediye almak isteyenleri etkinliğe davet etti.

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AhşapBakırDeriEl Işi ürünlerElbiseSabunTasarım FestivaliÜsküdar Nevmekan
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