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3 ton mama dağıttılar

Toplumsal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç duyulan alanlara destek vermeye devam eden Trendyol, ‘evde kal’ günlerinde can dostlarımızı unutmadı. Platform, HAYTAP iş birliğinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de en çok ihtiyaç duyulan bölgelere 3 ton mama bağışı gerçekleştirdi.

3 ton mama dağıttılar

Trendyol, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmanın büyük önem taşıdığı bugünlerde sokaklarda yalnız kalan ve doğaya terk edilen sahipsiz dostlarımızı unutmadı. Platform, can dostlarımız için HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) iş birliğinde mama bağışı gerçekleştirdi.

Sahipsiz dostlarımızın her zamankinden daha çok düşünülmesi gerektiğine inanan Trendyol, 3 ton köpek ve kedi mamasını en çok ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere HAYTAP’a teslim etti. HAYTAP, Ankara Sincan, İzmir Dikili ve Menderes, İstanbul Ataşehir ve Hadımköy’deki merkezleri üzerinden mama dağıtımını gerçekleştirdi.

Trendyol ve HAYTAP iş birliğinde mamalar, İstanbul’da Şamlar, Kurnaköy, Kayışdağı ve Beykoz ormanlık bölgelerindeki, Ankara’da Çubuk, Akyurt, Gölbaşı kırsalındaki, İzmir’de ise Nebiha Deprem Bakımevi ve Çandarlı Hayvanları Koruma Derneği'ndeki sahipsiz hayvanlara ulaştırıldı.

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TrendyolHAYTAPHayvan HaklarıMama
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