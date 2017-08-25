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"3. Turizm Şurası"nın hazırlıkları sürüyor

- Türkiye'nin uluslararası rekabet ortamında imajını ve marka değerini yükseltmek, ilgili çalışmaları ve görüşleri ele almak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 3. Turizm Şurası hazırlıkları sürüyor - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, sektör temsilcileri, akademisyenler ve konu ile ilgili uzmanlardan oluşan 3. Turizm Şurası Komisyon Başkanlarıyla bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin uluslararası rekabet ortamında imajını ve marka değerini yükseltmek, ilgili çalışmaları ve görüşleri ele almak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 3. Turizm Şurası hazırlıkları sürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sektör temsilcileri, akademisyenler ve konu ile ilgili uzmanlardan oluşan 3. Turizm Şurası Komisyon Başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda şurayla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan şura, 1-3 Kasım tarihlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve akademik camianın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Şurada, turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi, uygulama prensiplerinin güncellenmesi ve sektörün uzun vadeli, sağlıklı gelişimini sağlamak üzere ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amaçlanıyor.

Sahip olduğu doğal, kültürel güzelliklerle dünyanın sayılı destinasyonlarından biri olan Türkiye'nin, turizm potansiyelini daha da geliştirerek etkin ve doğru şekilde kullanmasının hedeflendiği şurada değerlendirilmek üzere birçok konu başlığı ele alınacak.



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Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanlığı
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