ANKARA (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen, "Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı" başladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, bir otelde düzenlenen kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, program ve içeriğe ilişkin bilgi verdi.

Kılavuz, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden delegelerin katıldığı kurultayda, "Alparslan Türkeş ve Gençlik", "Eğitim Sisteminin Gençler Üzerine Etkileri", "İç ve Dış Göçün Sosyo-Ekonomik Boyutu", "Sosyal Medya ve Diğer Kitle İletişim Araçlarının Gençler Üzerindeki Etkileri", "Toplumsal Yozlaşma Değerler Erozyonu", "Türk Milliyetçiliği ve Demokrasi Anlayışı", "Türk Toplumunda Aile ve Kadının Önemi", "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele" ile "Ülkücü Gençliğin Türk Dünyası Algısı" konu başlıklı çalıştayların yapılacağını belirtti.

Ülkücülüğün bir fikir olduğu kadar bir inanç olduğunu vurgulayan Kılavuz, "İnanç olduğu için de münakaşasız, tehditsiz kabul olunur." dedi.

Her "ülkücüyüm" diyenin ülkücü olmadığını aktaran Kılavuz, şöyle devam etti:

"Samimi olması ve ülkücülüğün şartlarına uyması lazımdır. Disiplinli ülkücü anlayışın altın üçgeni lider, teşkilat ve doktrinlerdir. Türklük sevgisini, ülkü sevdasını çevreye aşılamaktır.

Ülkücü hürriyetçilik ve şahsiyetçilik ilkesini çok iyi idrak etmeli, şahsiyetçiliği şahsilik ve bencillikle nefisle karıştırmamalı. Biz ülkücüler, bireyselci değil şahsiyetçiyiz ama kazandığımız şahsiyeti mensubu olduğumuz medeniyete ve terbiyesini aldığımız ülkü ocaklarına borçluyuz."

Kılavuz, kurultayın iki gün süreceğini kaydetti.