İSTANBUL(AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin yemeklerini, lezzetlerini bütün dünyaya sunmak istediklerini belirterek, "Türkiye denince akla misafirperverlik geliyor. Mutfağımızı, lezzetlerimizi, eşsiz tatlarımızı dünyaya sunmak istiyoruz." dedi.

Otel ve restoran yatırımcılarını, yöneticilerini, gastronomi profesyonellerini, yerli-yabancı şefleri ortak bir platformda buluşturmak amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, gastronomi sektörünün dünyaca ünlü yıldızlarını "Ürün"ü konuşmak üzere İstanbul'da bir araya getirdi.

Konferansın bu seneki konuk şehri, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Gaziantep oldu. Local Chef etkinlikleri kapsamında, Gaziantep'in yöresel yemekleri ile ilgili workshoplar yapıldı. Stantlarda özel tadım etkinlikleri gerçekleştiren ulusal ve uluslararası birçok marka, konferansa renk kattı.

Türkiye'de gastronominin gelişimine katkı sağlamak, Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtma hedefiyle gerçekleştirilen konferansta AA muhabirine açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, dünya gastronomi şehirlerinden biri olan Gaziantep'in, 3. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın özel konuğu olduğunu söyledi.

Gastronominin, Türkiye için artık çok gelişen alanlardan biri olduğunu ifade eden Yayman, konferansa dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirleri Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Konferansın dünya gastronomisini, Türk gastronomisiyle buluşturarak bir sinerji yarattığını belirten Yayman, "Türkiye'nin yemeklerini, lezzetlerini bütün dünyaya sunmak istiyoruz. Türkiye denince akla misafirperverlik geliyor. Mutfağımızı, lezzetlerimizi, eşsiz tatlarımızı dünyaya sunmak istiyoruz." dedi.

Etkinlikte dünyaca ünlü şefleri ağırlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yayman, "Türkiye'de böyle uluslararası bir etkinliğin yapılıyor olması, dünyaya da verilen bir mesaj. Biz bu etkinlikte şunu söylüyoruz, Berlin ne kadar güvenli ise İstanbul da o kadar güvenlidir, Paris ne kadar güvenliyse Antalya da o kadar güvenlidir." diye konuştu.

Konferansa katılan Şef Arda Türkmen de konferansın, sektördeki bütün oyuncuları bir araya getirmek için önemli bir etkinlik olduğunu, katılımın her sene daha da arttığını söyledi.

Yurt dışından gelen şefleri bu etkinlikte ağırladıklarını ve Türkiye'deki ürünleri anlattıklarını belirten Türkmen, "Yabancı şefler Türkiye'den birkaç teknik alıp kendi ülkelerinde uygularlarsa, Türk gastronomisinin gelişmesi adına önemli bir adım olur." ifadesini kullandı.

Perulu şef Virgilio Martinez de son on yıldır birçok kongreye katıldığını, bunlar arasında Gastronomasa'nın inovatif alanda öne çıkan bir etkinlik olduğunu aktardı.

İstanbul'un ve Türkiye'nin bu alanda öne çıkmasında Gastronomasa’nın önemli bir payının olduğunu düşündüğünü anlatan Martinez, bu tarz etkinliklerin devam etmesini dilediklerini, bir arada olmanın, eğlenmenin, eğlenirken bir şeyler öğrenmenin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Konferansa Japonya’dan katılan Hiroyasu Kawate de üretimde verimliliği arttırmanın önemine değinerek, yeşil alanların tahrip edilmemesi uyarısında bulundu.

Dünyada küresel ısınmanın ciddi bir sorun olduğunu hatırlatan Kawate, yapılan araştırmaların toprağın kalitesinin kaybolduğunu gösterdiğini söyledi.

İspanyol şef Joan Roca da Türk gastronomisinin ilgi çekici olduğunu söyledi. Türk gastronomisinin zenginliğini bildiklerini ve Türk mutfağını çok merak ettiklerini dile getiren Roca, Gastronomasa gibi büyük bir organizasyonun, dünya şeflerine bir araya gelme fırsatı sunmasından çok memnun olduklarını kaydetti.







