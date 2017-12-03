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3. Uluslararası Mersin Maratonu başladı

- Maratonun startını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan verdi

3. Uluslararası Mersin Maratonu başladı


MERSİN (AA) - Mersin Valiliğinin himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle gerçekleştirilen 3. Uluslararası Mersin Maratonu başladı.

Maratonun startı Forum Alışveriş Merkezi'nden, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve protokol üyelerinin katılımıyla verildi.

Bakan Elvan, yaptığı konuşmada, bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, engellilerle ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Maratona katılan başta engelliler olmak üzere tüm sporculara başarı dileyen Elvan, organizasyonun düzenlenmesinde emeğe geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz da maratona katılımın geçmiş yıllara oranla çok fazla olduğunu belirterek, sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından, maraton, 15 kilometrelik koşu, 5 kilometrelik halk koşusu, çocuk maratonu ve özel sporcular olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışlar başladı.

Halk koşusuna Bakan Elvan, Vali Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

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