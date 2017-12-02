İSTANBUL (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, dünyanın tek merkezli olmadığını, dünyanın tek merkezden üretilen bilgiyle "evrensel" markası vurularak yönlendirilmesinin doğru olmadığını ortaya koymaya çalıştıklarını bildirdi.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi'nin açılışında konuşan Köse, ülkeler ve toplumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve gerekli mekanizmaları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Ülkeler arasındaki ilişkiyi geliştirmek için "bilgi", "insan" ve "mal" hareketliliğinin merkeze alındığını anlatan Köse, bunların hepsine katkı sağlayanın ise öğrenci hareketliliği olduğunu belirtti.

Köse, kongrede, Afrika'dan uzak Asya'ya birçok farklı coğrafya ve bölgedeki tartışılan konu ve meselelerin ele alınacağını ifade ederek, "Bu imkan olmasaydı biz bu meseleleri İngilizce üzerinden üçüncü kaynaklara bakarak öğrenecektik. Bugün siz bize şu imkanı sağlıyorsunuz: Biz sizi, sizin tanımlamanız, sizin ifadelerinizle tanıyoruz. Siz de burada bulunarak bizleri doğrudan bizim tanımlamamızla ve bizleri görerek tanıyorsunuz. Aramıza kimseyi sokmuyoruz. Başkalarının bizi çizmesine, şekillendirmesine, tanımlamasına fırsat vermiyoruz, vermeyeceğiz de." diye konuştu.

- "Her coğrafya ve kültürde doğru ve faydalı farklıdır"

Mehmet Köse, dünyaya nasıl bir anlam verileceği konusunda çok sayıda insanın zihninde baskın gelen fikirlerin aynı zamanda dünyanın kazananlarını ve kaybedenlerini de belirlediğini kaydetti.

Bazı tanımlama ve anlamların toplumlara göre farklılık gösterebileceğini vurgulayan Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için faydalı ya da faydasız olan bizim için ilerlemeyi ya da gerilemeyi oluşturan şeyler neden bizler tarafından değil de başkaları tarafından belirleniyor? Her coğrafya ve kültürde doğru ve faydalı farklıdır. Bir coğrafyada faydalı olan başka bir coğrafyada faydalı olmayabilir. Bir kültürde doğru olan başka bir kültürde doğru olmayabilir. Bu doğrunun başkaları tarafından belirlenmesine niçin müsaade edilir. Dünyanın tek merkezli olmadığını, dünyanın tek merkezden üretilen bilgiyle 'evrensel' markası vurularak yönlendirilmesinin doğru olmadığını, materyalist bir medeniyet anlayışının bizim yaklaşımımızla hiçbir şekilde uyuşmadığını ortaya koyma noktasında çaba sarf ediyoruz. Son üç yılda sadece bu kongreler vesilesiyle ortaya konulan 300 civarında makale, bildiri, binlerce tezle en azından Türk insanının kafasındaki farklı ülkeler ve kaynaklar tarafından oluşturulan algı ve bilgiyi değiştiriyor."

- "Aynı problemi farklı cihetlerden görme imkanı bulacağız"

İLEM Başkanı Süleyman Güder ise kongrede uzak-yakın coğrafyaların çeşitli mesele ve meraklarını karşılıklı ve doğrudan konuşma imkanı yakaladıklarını söyledi.

Kongrede herkes etnik kimliği, dini, cinsiyeti, milliyeti, dili ne olursa olsun kendi fikirlerini özgürce ifade etme imkanı bulacağını anlatan Güder, bugün doğu-batı, kuzey-güney gibi coğrafi yönlere işaret eden sınırlamaların dünyanın sorunlarını tarif ederken hayli yetersiz kaldığını vurguladı.

Güder, insanlığın medeniyet macerasında, dinlerin, kültürlerin, kültlerin ötesine geçilerek bir aydınlanma şuurunun yakalandığı iddiasının insan ve alemle irtibatını kurmaktaki zayıflığının acı vakalarla tekrar tekrar tecrübe edildiğini dile getirdi.

Çatışma diyalektiğinin, özünde insan olan her sorunu soyutlayarak insanı devre dışı bıraktığını anlatan Güder, "İnsanlık bu üretilmiş makineler arasında ideolojilerin tek sesliliğine mahkum ediliyor. Ya kendimizi bilip ihtilaflarımızı bile ahlaki bir erdemle okunaklı kılacağız ya da insanlığımızı bile unutup, kitlemize, partimize, kabilemize, milletimize geçici faydalar sağlayacak ihanetlerin peşinde olacağız. Bu kongre aynı problemi farklı cihetlerden görme imkanı bulmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Düzenleme heyeti adına konuşan Taha Eğri ise iki gün boyunca üç farklı salonda sürecek kongrede, 102 bildirinin sunulacağını bildirdi.