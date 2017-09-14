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3. Uluslararası Somali Kitap Fuarı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da 3. Uluslararası Somali Kitap Fuarı açıldı.Fuar sorumlusu Muhammed Ali Dini, "Fuar kültürel, sanatsal ve bilimsel konularda farklı eğilimleri içeren binlerce kitaba ev sahipliği yaptığından...

3. Uluslararası Somali Kitap Fuarı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da 3. Uluslararası Somali Kitap Fuarı açıldı.

Fuar sorumlusu Muhammed Ali Dini, "Fuar kültürel, sanatsal ve bilimsel konularda farklı eğilimleri içeren binlerce kitaba ev sahipliği yaptığından dolayı, okumayı seven kişilerin uğrak yeri haline geldi." dedi.

Fuara katılan yazar sayısının her geçen gün arttığını aktaran Dini, "Fuara geçen yıl 30 yazar katılmıştı, bu yıl ise 80 yazar katıldı." bilgisini paylaştı.

"Erdoğan, Azim ve Başarı" kitabı ile fuara katılan Somalili yazar, Reşid Musa eserinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatı, mücadelesi, Ak Parti'yi kuruşu, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Somali ziyareti ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi konuları ele almış.

Musa, kitabı yazma sebebinin Erdoğan'ın Somaliyi 2011'de tüm ülkeyi kaplayan açlık sırasında ziyaret etmesinin ardından halkın Cumhurbaşkanının hayatını merak etmesi olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan'ın hayatını anlatan bir çok dilde kitap olduğunu ancak kendi kitabının Somali dilinde bir ilk olduğunu ifade eden Musa, Erdoğan'ın Somali'de çok sevildiğini ve büyük ilgi gördüğüne vurgu yaptı.

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Azim Ve BaşarıErdoğanReşid MusaUluslararası Kitap Fuarı
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