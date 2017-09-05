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3 yaşındaki çocuğun parmağından olduğu iddiası

- Sağlık Bakanlığı: "Tokat Devlet Hastanesine 21.06'da girişi yapılan hastanın muayenesi sonrası baba Rasim Çakır'a söz konusu hastanede yapılabilecek müdahaleler anlatılmıştır. Kopan parmağın dikilemeyeceği, sadece güdük onarımı yapılabileceği söylenmiştir"

3 yaşındaki çocuğun parmağından olduğu iddiası

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığından, 3 yaşındaki çocuğun parmağından olduğu iddialarına ilişkin, "Tokat Devlet Hastanesine 21.06'da girişi yapılan hastanın muayenesi sonrası baba Rasim Çakır'a söz konusu hastanede yapılabilecek müdahaleler anlatılmıştır. Kopan parmağın dikilemeyeceği, sadece güdük onarımı yapılabileceği söylenmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Dikecek Hastane Aranırken, 3 Yaşındaki Çocuk Parmağından Oldu" şeklinde haberler çıktığı anımsatıldı.

Konuya ilişkin Bakanlığın yaptığı inceleme sonrasında, parmağı kopan Bulut Bayram Çakır isimli çocuğun saat 19.20'de Reşadiye Devlet Hastanesine başvurduğu, buradan da "baş parmağının travmatik ampütasyonu" teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tokat Devlet Hastanesine 21.06’da girişi yapılan hastanın muayenesi sonrası baba Rasim Çakır'a söz konusu hastanede yapılabilecek müdahaleler anlatılmıştır. Kopan parmağın dikilemeyeceği, sadece güdük onarımı yapılabileceği söylenmiştir.

Replantasyon isteyen babanın talebi üzerine sevk için 112'ye başvurulmuştur. Hasta, 112 tarafından ameliyatın yapılacağı uygun hastane olarak tespit edilen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Araştırma Hastanesine 00.40'ta nakledilmiştir. Sevk, hava ambulansının Tokat’taki söz konusu hastaneye ulaşma süresi düşünülerek daha hızlı olacağı gerekçesi ile karayolu ambulansı ile gerçekleştirilmiştir."



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Bulut Bayram ÇakırSAĞLIK BAKANLIĞI
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