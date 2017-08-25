3 yetimi varken 300 yetime daha

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Suriye'deki iç savaşta eşini kaybeden ve 3 çocuğuyla Türkiye'ye sığınan Macide Ramadan, çocuklarının yanı sıra yetimhanede gönüllü baktığı 300 çocuğa da "anne" oldu.

Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ndeki bir konteynerde 2'si kız 3 evladıyla yaşayan 35 yaşındaki Ramadan, buradaki yetimhanede gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Haftanın 6 günü geldiği yetimhanede, 2 ila 15 yaşlarındaki 300 çocuğa gönüllü bakıcılık yapan Ramadan, baktığı yetimleri gösterdiği şefkatle evlatlarından ayırt etmiyor.

Onlara hem Türkçe hem de Kur'an-ı Kerim öğreten Ramadan, çocukların kişisel bakımlarıyla da ilgilenip eğlencelerine ortak oluyor.

Çocukların sevgisini kazanan Ramadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Cisr-i Şuğur kentinde yaşadığını ve 6 yıl önce saldırılarda eşini kaybettiğini söyledi.

Aynı saldırıda kendisi ve oğlunun da yaralandığı dile getiren Ramadan, Türkiye'ye tedavi için geldiğini ve evlatlarının geleceği için ülkesine geri dönmediğini aktardı.

Türkiye'de çocuklarıyla yeni bir hayat kurduğunu anlatan Ramadan, şöyle devam etti:

"Türkiye'deyim, çok mutluyum, insanlar burada çok güzel. Eşimi savaşta kaybettim, hayat onsuz çok zor ama her şey Allah'tan gelir. Çocuklarım için ayakta durmam gerekiyor. Çocuklarımın hayatından endişe ettiğim için Türkiye'de kaldık. Çocuklarımın savaşta ölmesini, oradaki acıları yaşamasını istemedim."

Ramadan, Türkiye'de güven içinde yaşadıklarını ve bu durumun kendisini daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

- "300 çocuğum daha oldu"

Suriye'de öğretmenlik yaptığını, Türkiye'ye gelince de bu yıl açılan yetimhanede görev almaya başladığını ifade eden Ramadan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada gönüllü çalışıyorum. Buradaki çocukların çoğu annesi veya babasını ya da her ikisini de kaybetmiş. Bu çocuklar kamptaki yakınlarının yanında kalıyor. Elimden ne gelirse bu çocuklara yardım etmek istiyorum. Benim de yetim çocuklarım var, onların neler yaşadığını hissedebiliyorum. Türkiye'ye geldiğimde 3 yetim çocuğum vardı Allah bize yetimhanede çalışmayı nasip etti ve burada 300 çocuğum daha oldu. Onların iyiliklerini ve sağlıklarını istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Bu çocukların merhamete ihtiyacı var çünkü anneleri, babaları yok. Allah onları korusun."

Yetimhanede çeşitli aktivitelerle çocukların eğlenceli zamanlar geçirmesini sağladığını belirten Ramadan, "Çocuklarla oyun oynuyoruz, onlara Türkçe öğretiyorum, bazen Kur'an okuyorlar, resim çiziyoruz, müzik dersleri veriyorum. Onlar burada çok mutlu oluyor." diye konuştu.

Ramadan'ın 12 yaşındaki kızı Sena Zemir de kendi gibi aynı kaderi paylaşan arkadaşlarıyla yetimhanede güzel vakit geçirdiklerine işaret etti.

Annesini diğer 300 yetimle paylaştığını ve bu durumdan memnun olduğunu vurgulayan Zemir, kaybettiği babası için yazdığı şiirde ona olan özlemini anlattığını söyledi.

Yetimlerden 10 yaşındaki İlav Hassun da "Macide anne" diye bildikleri Ramadan'ı çok sevdiğini ve zamanlarının onunla çok eğlenceli geçtiğini kaydetti.