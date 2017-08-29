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30 Ağustos Zafer Bayramı

- TBMM Başkanı Kahraman: - "Milletimiz, geçmişten günümüze, işgal ve istila girişimlerine karşı büyük bir dayanışma ruhuyla, genç-ihtiyar, kadın-erkek demeden topyekun mücadele ederek, sömürgeci güçlerin Anadolu'daki emellerine müsaade etmeyeceğini herkese ispat etmiştir"

30 Ağustos Zafer Bayramı

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Milletimiz, geçmişten günümüze, işgal ve istila girişimlerine karşı büyük bir dayanışma ruhuyla, genç-ihtiyar, kadın-erkek demeden topyekun mücadele ederek, sömürgeci güçlerin Anadolu'daki emellerine müsaade etmeyeceğini herkese ispat etmiştir." ifadesini kullandı.

Kahraman, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletin, 20'inci yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir işgal ve istila teşebbüsüne maruz kaldığını belirten Kahraman, bu sürecin en önemli safhalarından birini İstiklal Savaşı'nın teşkil ettiğini belirtti.

Kahraman, bugün de etkinliklerini sürdüren dönemin emperyalist güçlerince millete biçilmek istenen esaret kefeninin verilen şanlı mücadele ile yırtılıp, tarihin çöp sepetine atıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Milletin, geçmişten bugüne, işgal ve istila girişimlerine karşı büyük bir dayanışma ruhuyla, genç-ihtiyar, kadın-erkek demeden topyekun mücadele ederek, sömürgeci güçlerin Anadolu'daki emellerine müsaade etmeyeceğini herkese kanıtladığını vurgulayan Kahraman, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Savaşı'nda kazandığımız zaferlerin sonuncusu, 30 Ağustos 1922 tarihinde yapılan Başkomutanlık Meydan Savaşı olmuştur. Böylece tarihimizin 'Zaferler ayı' tanımına uygun olarak elde edilen büyük zafer ile dünyadaki tüm mazlum milletlerin son kalesi ve umudu Anadolu'nun, ehl-i salibin egemenliği altına girmesinin önü kapatılmıştır. İslamiyet ile şereflendiğimiz günden itibaren Hakk'ı üstün tutmak ve adaleti dünyaya yaymak için mücadele veren aziz milletimiz, kazandığı zafer ile kendisini tasfiye etmek isteyen Batılı güçler karşısındaki 200 yıllık geri çekilişini de sona erdirmiştir.

Milletimiz, 95 yıl önceki emperyalist istilaya, örtülü bir şekilde 15 Temmuz 2016 tarihinde de maruz kalmıştır. İşbirlikçi FETÖ ihanet çetesinin hain girişimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimizin gayreti, feragati, direnci ve dirayeti ile hedefine ulaşamadan ortadan kaldırılmıştır. Büyük zaferin 95'inci yıl dönümünü kutluyor, şanlı tarihimize altın bir levha gibi asılan zaferi kazanan ordumuzun başkomutanını, komutanlarını, Mehmetçiklerini, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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30 Ağustos Mesajı30 Ağustos Zafer Bayramı30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. YıldönümüTBMM Başkanı İsmail Kahraman
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