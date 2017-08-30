İZMİR (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü İzmir'de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törende, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Vali Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, daha sonra valilikte tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törenlerde Ayyıldız, Recep ve Kocaoğlu, halkın bayramını kutladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı adına konuşan Personel Yüzbaşı Mehmet Ağır, 30 Ağustos Zaferi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin sağlamlaştığını belirterek, Türk milletinin ordusuyla birlikte 95 yıl önce varlığına kastedenlere karşı büyük bir zafer kazandığını söyledi.

Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığını hatırlatan Ağır, "30 Ağustos Zaferi ile Anadolu toprakların Türk vatanı olduğunu, önünde durulmaz bir iradeyle düşmana ispatlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla ilk adımı atılan Türk ulusunun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos Zaferi ile yüce Türk milleti, yokluğun ve imkansızlıkların hakim olduğu bir dönemde daha mucizeler yaratılabildiğini istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Vali Ayyıldız, 26 Ağustos'da İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan İstanbul Bisiklet Derneği'ne Türk bayrağı hediye etti.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.