TRABZON (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta törenlerle kutlandı.

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen tören, Vali Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Osman Akyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Vali Yavuz'un şeref defterini imzalaması ile tamamlandı. Yavuz, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar kapsamında aynı mekanda Vali Yavuz, Akyıldız ile Gümrükçüoğlu, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımı ile İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü karate ekibi gösteri sundu.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

- Ordu

Ordu'da, Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Vali Yavuz, makamında Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile tebrikleri kabul etti.

Kentteki kutlamalara yağmur dolayısıyla Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu program, geçit töreninin ardından tamamlandı.

Törene, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve diğer ilgililer katıldı.

- Giresun

Giresun'da, Valilik önünde düzenlenen törende Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Kerim Aksu, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Yağmur altında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Vali Sarıfakıoğulları, makamında tebrikleri kabul etti. Kutlamalara daha sonra aynı alanda devam edildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve diğer ilgililerin katıldığı programda öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı, şiirler okudu.

Program, geçit töreni ile tamamlandı.

- Rize

Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Valilik önünde düzenlenen törende Vali Erdoğan Bektaş, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle devam etti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Bektaş, yaklaşık iki ay önce Batman'da jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun babası Kamil Fazlıoğlu'na "şehadet beratı" verdi.

Şehidin annesi Fatma ve Bursa'da uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi Ali Fazlıoğlu ile bir süre görüşen Bektaş, aileye tekrar taziyelerini iletti. Şehidin yeğeni Elifsu'nun, kendilerine eşlik eden kadın astsubaya sarıldığı gözlendi.

Kutlamalar kapsamında Rize Gençlik Hizmetleri Halk Oyunları ekibi ile Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Program, geçit töreni ile sona erdi.

CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı ve yönetim kurulu üyeleri, törenin ardından Atatürk anıtına çelenk sundu.

Rakıcı ve beraberindekiler, saygı duruşunda bulunduktan sonra buradan ayrıldı.

- Artvin

Artvin'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla tören organize edildi.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Ömer Doğanay, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Doğanay, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi ve Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan, vatandaşların bayramını kutladı.

Jandarma Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Karkili, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferinin, yüce Türk ulusunun ve kahraman Türk ordusunun en zor şartlarda bile hiçbir güce boyun eğmeyerek, bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda nasıl şahlanacağını dünyaya gösterdiğini söyledi.

Karkili, 30 Ağustos zaferinin, tarihte benzeri bulunmayan eşsiz bir örnek olduğunu vurguladı.

Kutlamalar, geçit töreninin ardından sona erdi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Yüzbaşı Erdem Topuz'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı tören, öğrencilerin şiir okumasının ardından tamamlandı.

Vali Okay Memiş, makamında Belediye Başkanı Ercan Çimen ile tebrikleri kabul etti.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, vatan için şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa diledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya dolayısıyla hep mücadele verdiğini vurgulayan Memiş, "Büyük sorunların yaşandığı coğrafyada Osmanlı Devleti 600 yıl adalet dağıttı, hizmet götürdü. Onun için yakın coğrafyamıza duyarsız kalamayız. Balkanlardan Arakan'a kadar mutlaka sesimizi çıkartmamız gerekiyor. Bu yüce devlet milletiyle birlikte her yere yetişmeye çalışıyor." dedi.

Memiş, Kurtuluş Savaşı'nda şartlar daha ağır olmasına rağmen, o yüzyılın yetiştirdiği en büyük lider olan Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde mucizelere imza atıldığına dikkati çekerek "Şimdi de devletimiz her platformda bu mücadeleyi vermektedir." diye konuştu.

- Bayburt

Bayburt Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende Vali Ali Hamza Pehlivan, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Vali Pehlivan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalara, Cumhuriyet Caddesi'ndeki programla devam edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler şiirler seslendirdi.

Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Bülent Vanlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.