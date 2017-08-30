BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyelerince oluşturulan kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Kuvay-i Milliye Meydanı'nda Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletlerle bir araya gelen dernek üyeleri, buradan başlayarak Vasıf Çınar, Millet Kuvvetler, Anafartalar, Atalar ve Kızılay caddelerinden geçerek Atatürk Anıtı'na ulaştı.

10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha andıklarını söyledi.

Korteje yaklaşık 150 motosikletin katıldığını belirten Candar, "Katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterdiler. 'Biz de buradayız' demek adına güzel bir organizasyon yaptık." dedi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.