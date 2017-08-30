DÜZCE (AA) - Düzce'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Düzce Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen fener alayında, yaklaşık 150 kişi Kervan Kavşağı'nda buluşarak İstanbul Caddesi'ni geçti.

Anıtpark Meydanı'na kadar yürüyen grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı. Gruptakilere vatandaşlar ve esnaflar alkışlarla eşlik etti.

Kulüp Başkanı Birol Aksu, grup adına gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'u unutturmamak istediklerini söyledi.

Farkındalığın devam ettirilmesi adına fener alayı düzenlediklerini ifade eden Aksu, "Biz, vatanımız için canını feda edenleri unutmadık, unutmayacağız. Ülkemizin zaferi için meşalelerimizi yakarak hep birlikte buraya geldik. Yaklaşık 50 bisikletli arkadaşımız bize öncülük ediyor, vatandaşlarımızın da desteği büyük. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Grup, yürüyüşün ardından Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.