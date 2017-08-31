DOHA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Doha ve Amman'da resepsiyon düzenlendi.

Katar'ın başkenti Doha'daki resepsiyon Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in konutunda gerçekleştirildi. Resepsiyonuna Afrika ve diğer ülkelerin büyükelçileri ile Katarlı yetkililer katıldı.

Özer yaptığı konuşmada, bu günün itilaf devletleri ve işgalci Yunan güçlerine karşı bir zafer olduğunu ifade etti.

"Türk ordusu Anadolu'yu özgürleştirmek için kanını akıttı. Türk halkı o zamanın zor şartlarına rağmen topraklarını savundu." diyen Özer, bu meydan muharebesinin Türk halkının kalbinde yeni umutlar yeşerttiğini, halkın övünç kaynağı olduğunu kaydetti.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü mesajını okudu.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de bayram dolayısıyla konutunda bir resepsiyon düzenledi.