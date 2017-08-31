30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü

BİŞKEK (AA) - Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, “Büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti’ne dünyanın en saygın, demokratik, sosyal ve gelişmiş devletler seviyesine getirme imkanı vermiştir.” dedi.

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata yurdu Kırgızistan'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferin 95'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine işaret eden Kılıç, “Büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti’ne dünyanın en saygın, demokratik, sosyal ve gelişmiş devletler seviyesine getirme imkanı vermiştir.” diye konuştu.

Kılıç, uzun yıllar Sovyetler Birliği egemenliği altında yaşayan soydaşların Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesini ve gelişme yolundaki kazanımlarını örnek aldığına dikkati çekerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.







