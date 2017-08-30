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30 Ağustos Zafer Bayramı yurt dışında da kutlanıyor

- Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi - Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki resepsiyona çok sayıda yabancı ülke temsilcisi katıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt dışında da kutlanıyor

BAKÜ/MELBOURNE/MOSKOVA (AA) - Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları ile iş adamları katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Büyükelşi Özoral Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı. İki ülke milli marşları okunduğu törende, Büyükelçi Özoral şehitlik anı defterini imzaladı.

Özoral ve beraberindekiler, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra Azerbaycan Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti. Tören, Özoral'ın, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.

- Avustralya'daki törene büyük ilgi

Avustralya’nın Sydney kentindeki Auburn Memorial Park’ta gerçekleştirilen tören, Yeni Güney Galler (NSW) Muharip Gaziler (RSL) Türk Şubesi, Cumberland RSL ve Türk Dayanışma Derneğince düzenlendi. Türklerin yoğun ilgi gösterdiği törene, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, yerel siyasetçiler ile çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Türk toplumunu yalnız bırakmayan Avustralyalı yetkililere teşekkür eden Başkonsolos Karalar, "Büyük önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan mutlak zaferle sonuçlandırılması ve vatanımızın işgalcilerden kurtarılışının 95’inci yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz." dedi.

Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, silah arkadaşları ve canlarını aziz vatan uğruna feda eden tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andıklarını dile getiren Karalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okuyarak sözlerini tamamladı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

- Rusya'da resepsiyon düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği binasında düzenlenen resepsiyona, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ilgili yetkilileri, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve temsilcileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanları ve eşlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, resepsiyonun açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajını okudu.

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30 Ağustos Zafer BayramıAvustralyaAzerbaycanBakü Türk ŞehitliğiKKTC Bakü Temsilcisi Ufuk TurganerRusyaTürkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral
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