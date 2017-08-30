30 Ağustos Zafer Bayramı yurt dışında da kutlanıyor

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği tarafından bir otelde yapılan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Fatih Ulusoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 95. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin son yıllarda savunma alanında büyük başarılar elde ettiğini belirten Ulusoy, Türkiye'nin artık kendi silahlarının yanı sıra helikopterini, tankını ve insansız hava araçlarını ürettiğini söyledi.

Ulusoy, "Türk Ordusu, 30 Ağustos 1922'de topraklarını koruyarak düşmanları topraklarımızdan temizledi ve işgalcileri kovdu. Bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk ve Cumhuriyet'in kurulmasından sadece 3 yıl sonra Sahraaltı Afrika'daki ilk büyükelçiliğimizi burada, Addis Ababa'da açtık." dedi.

Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Ulusoy, Türk sivil toplum kuruluşlarının bu yıl kuraklıktan etkilenen aileler için yaklaşık 30 bin hisse kurban dağıtımı yapacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını da okuyan Ulusoy, 15 Temmuz'da Türk halkının darbecilere engel olarak başka bir zafere daha imza attığını ifade etti.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir otelde düzenlenen resepsiyona da Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Makedonya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Makedonya Adalet Bakanı Bilen Saliyi, Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari, çok sayıda siyasetçi, akademisyen, diplomat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sonuçlandıran 30 Ağustos zaferinin bir iftihar kaynağı olduğunu anımsattı.

Zafer Bayramı'nın önemine değinen Kara, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı günü, bu güzel ülkede dost ve kardeş Makedonya'da kutlamak bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur meselesidir. Zira, Zafer Bayramı'mızı kutlama imkanını sağlayan hem 30 Ağustos tarihindeki nihai zaferin, hem de Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da kazanılan sayısız muharebenin Başkumandanlığını yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda yetişmiş ve askeri eğitiminin önemli bir bölümünü Manastır Askeri İdadisi'nde almıştır."

Türkiye ile Makedonya arasındaki çok yönlü ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydeden Kara, Makedonya'nın müreffeh ve istikrarlı ülke olarak Balkanlar ile Avrupa-Atlantik ailesi içinde hak ettiği yeri almasını arzu ettiklerini ve bu konuda içten gayret gösterdiklerini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi hakkında da Kara, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ, Makedonya da dahil olmak üzere dünyada birçok ülkede mevcudiyeti olan yeni nesil bir terör örgütüdür. Bir yıl önce Türkiye'de yaşananlar bu örgütün diğer ülkelerde de neler yapabileceğinin göstergesidir. Bu nedenle FETÖ'nün faaliyetlerine karşı müteyakkız olunması gerekmektedir."

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğindeki resepsiyona da diğer ülkelerin misyon temsilcileri katıldı.











