30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 95'inci yıl dönümü anma törenleri nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos ile 30 Ağustos'ta kentte gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş ve Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş.

Trafik, Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nden alternatif güzergah olarak verilecek.



