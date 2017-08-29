30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ASTANA (AA) - Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.

Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte gerçekleştirilen resepsiyona, Kazakistan Savunma Bakanlığı ve ülkedeki misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Uyanık, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zaferin 95. yıl dönümünü kutladı.

Büyük zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yolunu açtığına işaret eden Uyanık, “Türk milleti ve onun şanlı ordusu, bu tür istila ve işgal girişimlerine müsaade etmeyeceğini geçen yıl hain terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü’nün kalkışmasını kararlı bir şekilde önleyerek, bir kez daha ortaya koymuştur.” dedi.

Büyükelçi Uyanık, Zafer Bayramı'nı, Türkiye ile Kazakistan’ın diplomatik ilişkilerinin 25. yıl dönümünde Kazakistan’da kutlamaktan gurur duyduğunu bildirdi.

Uyanık, "Büyük Zaferi canları ve kanlarıyla kazandıran, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı yolunda gözünü kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı ve minnettarlığımızı sunuyoruz." diye konuştu.

- "Dostluğa dayalı ilişkilerimiz gelişmekte"

İki ülke cumhurbaşkanları sayesinde taraflar arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini vurgulayan Uyanık, “Dostluğa dayalı ilişkilerimiz her alanda olduğu gibi askeri ve savunma sanayi alanında da hızla gelişmektedir.” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Uyanık, Türkiye'nin Astana Expo 2017 Uluslararası Fuarı'na etkin katılımının iki ülke arasındaki somut çalışmaların göstergesi olduğuna işaret ederek, bölgesel ve uluslararası platformlarda tarafların yakın iş birliği yaptığını kaydetti.