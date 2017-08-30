Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Deniz
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı zirvede kutladılar

- Iğdırlı 11 dağcı, 2 bin 637 rakımlı Pamuk Dağı zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı zirvede kutladılar

IĞDIR (AA) - Iğdırlı 11 dağcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla Pamuk Dağı zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciğince 2 bin 637 rakımlı Pamuk Dağı'na düzenlenen tırmanış için Iğdırlı 11 dağcı, saat 05.00 sularında Iğdır'dan yola çıktı.

Bir süre sonra Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Pamuk Dağı'nın eteklerine gelerek tırmanışa başlayan dağcılar, yaklaşık 6 saatte zirveye ulaştı.

Dağcılar, zirvede Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 95. yıl dönümünü kutladı ve şehitleri andı.

Zirvede Türk bayrağı açıp dönüşe geçen dağcılar, yaklaşık 5 saat sonra dağın eteğine ulaştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
- 30 Ağustos Zafer BayramıDağcılıkIğdırPamuk Dağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5