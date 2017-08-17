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30 bin kişiyi 37 milyon lira dolandırdığı iddiası

- Eskişehir'de, kurduğu reklamcılık şirketi aracılığıyla internet üzerinden üye yaptığı yaklaşık 30 bin kişiyi 37 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 23 yaşındaki zanlı tutuklandı

30 bin kişiyi 37 milyon lira dolandırdığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, reklamcılık şirketi aracılığıyla internetten üye yaptığı binlerce kişiyi 37 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 23 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de internet reklamcılığı amacıyla kurulan ve "kar payı vermek" vaadiyle ülke genelinde 30 bine yakın üye edinen sözde şirketin Eskişehir'de ikamet eden sahibi Zeynel O.B, dolandırıcılık ihbarı üzerine emniyet güçlerince takibe alındı.

Üyelerinden topladığı 37 milyon liranın büyük kısmını kız arkadaşı ile yakınlarının hesaplarına havale edip İstanbul'a kaçan Zeynel O.B'nin zaman zaman lüks araçlarla Eskişehir'e gelip gittiği, bir rezidanstan daire satın aldığı, arkadaşlarına lüks otomobiller hediye ettiği belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul polisinin desteğiyle zanlı Zeynel O.B'yi Pendik'te yakaladı. Eskişehir'e getirilen zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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