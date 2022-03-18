30. WorldFood İstanbul Gıda Sektörünün Önemli Markalarını Ağırlayacak

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul bu yıl 30. kez gerçekleştirilecek. Perakende zincirleri, konserve yiyecekleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yaş sebze, meyve, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller ve gıda katkı maddesi ürünleri gibi başlıklarda uzmanlaşmış pek çok marka ve üretici WorldFood İstanbul Fuarı’nda yer alacak.

Gıda sektörünün en önemli fuarlarından biri olarak ön plana çıkan WorldFood İstanbul, sektöre yön veren isimlerin katılımları, ses getirecek etkinlikler, ziyaretçilerle ilk kez buluşacak yeni ürünler ve geniş katılımcı profili ile önemli bir görev üstleniyor.

Tarım ve Gıda Ürünleri İhracatı 2021 Yılında Yüzde 22 Arttı

2021 yılının ikinci yarısı itibariyle sektörlerde gerçekleşen tam açılma veya büyük açılma ile iktisadi ve sosyal faaliyetler genişlerken, ticarette de büyüme ivme kazandı. Böylece her dönemin stratejik ve kritik sektörlerinden olan gıda, önemini ve gücünü perçinledi.

Türkiye’nin tarım ve gıda ürünleri ihracatına bakıldığında 2021 yılında yüzde 22 artarak 21,2 milyar dolara ulaştı. 2020 yılında yoğun olarak yaşanan kovid-19 salgını ile yavaşlayan ihracattan sonra 2021 yılında ihracat artışı yeniden hız kazanırken 2021 yılında ayrıca gıda fiyatlarındaki artışlar da ihracat artışına önemli katkı sağladı.

Kovid-19 salgın sürecini daha ağır atlatan ülkelerde tarım ve gıda ürünleri ithalatının arttığı gözlemlendi. Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde bölgesinde önemli bir tedarikçi olarak artan ithalat taleplerini karşılamaya 2021 yılında da devam etti. Buna bağlı olarak tarım ve gıda ürünleri ihracatı da daha hızlı bir yükseliş gösterdi.

Tarım ve gıda ürünleri ithalatı ise 2021 yılında yüzde 21 artarak 12,76 milyar dolara yükseldi. 2020 yılında kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan koşullara rağmen ithalat yıl boyunca artış eğilimi içinde oldu ve 2021 yılında da daha yüksek bir hızla artış devam etti.

2021’de WorldFood İstanbul Rekorlara İmza Attı!

2021 yılında düzenlenen 29. WorldFood İstanbul, tarihinin metrekare bazında alan olarak en yüksek hacimli fuarı olurken bugüne kadar yakalanan “en yüksek ziyaretçi sayısına” ulaşarak da büyük bir başarı sağladı. “Güvenli Ticaret, 365 Gün Fuarcılık” yaklaşımı ile 4 gün boyunca WorldFood İstanbul’da; 40 ülkeden toplamda 179 davetli satın almacı ve %23’ünü (5.237) yabancıların oluşturduğu 22.800 ziyaretçi ağırlandı.

30. Yılında da WorldFood İstanbul’a Yoğun İlgi

Hyve Group tarafından düzenlenen, gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan WorldFood İstanbul, 2022 yılında da sektördeki önemli kurum ve kuruluşların iş birliğinde, gıda sektörüne yön veren son gelişmeleri gündeme taşıyacak. 2021 yılında katılımcıların ve firmaların yarattığı ticari başarıyı referans alan firmalar, fuara yoğun ilgi gösteriyor. WorldFood İstanbul, bu yıl da 600’e yakın yerli ve yabancı katılımcıyı ve on binlerce ziyaretçi ile buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fuarın katılımcı alanlarında %80’e yakın bir doluluk sağlandı, katılımlar ve kayıtlar devam ediyor.

Alım Heyeti Programı ile 300’den Fazla Davetli Satın Almacı İstanbul’a Geliyor

Türkiye ve Avrasya’nın gıda sektöründe lider ve iş birliği platformu olan fuar, 2022 yılında da katılımcıları yurt dışından gelecek olan alıcılar ile buluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen yıl düzenlenen fuarda 40 ülkeden 179 davetli satın almacı ağırlanırken, katılımcıların fuardaki görüşmeleri ve anlaşmaları sonucu oluşturdukları iş hacminin değeri rekor düzeye ulaşarak 650 milyon Euro’yu geçti. Bu yıl fuara; Alım Heyeti Programı çerçevesinde Ortadoğu, Bağımsız Devletler Topluluğu, Afrika ve Amerika kıtalarından 300’den fazla profesyonel satın almacının katılması bekleniyor.

WorldFood İstanbul Büyümeye Devam Ediyor

WorldFood İstanbul fuarının 30. yılında yoğun katılım talebi aldıklarına dikkat çeken Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “Worldfood İstanbul olarak ilk organizasyonumuzdan bu yana sektörün gelişimine öncülük etmeyi amaçlayıp, bu hedef doğrultusunda her yıl farklı bir konseptle sektörün önde gelen paydaşlarını bir araya getiriyoruz. 29 yıldır olduğu gibi bu yılda da çok başarılı ve verimli bir fuar geçireceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz fuara yoğun bir katılım oldu, gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Bu sene de fuarımıza çok fazla katılım talebi alıyoruz, şimdiden fuar kapasitesinin %80’e yakını dolmuş durumdadır. Geçen yıl kırdığımız rekorun çok daha üstüne çıkacağız.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Perakende zincirleri, konserve yiyecekleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yaş sebze, meyve, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller ve gıda katkı maddesi ürünleri gibi başlıklarda uzmanlaşmış 1.000’den fazla marka WorldFood İstanbul Fuarı’nda yer alacak. Bu sene “gıda katkı maddesi” üreticilerinden de fuarımıza yoğun bir katılım olacak. Ayrıca çikolata ve şekerlemeci ürün grubundan katılımcıların adedinde de ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yeni ürün gruplarının fuarımızda yer almasıyla beraber daha fazla katılımcı, ziyaretçi ve davetli satın almacıyı fuarda ağırlayacağız.”

World Food Istanbul’un 30. yılı olması sebebiyle ayrı bir önem taşıdığını belirten Benbanaste, “Bu sene de 4 gün boyunca sektöre dair pek çok konu, alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak. Aynı zamanda birbirinden önemli şefler harika şovlar gerçekleştirecek. Şeflerimizin gösterilerinin yanı sıra bu sene WorldFood İstanbul, sektörel oturumlara, yeni ürünlerin tadım atölyelerine, özel temalı fuar turlarına ve yarışmalara ev sahipliği yapacak.” ifadelerini kullandı.

Gıda Sektörü WorldFood İstanbul 2022’de Buluşuyor

Bifa, Burcu Gıda, Çizmeci Gıda, Saray Bisküvi, Seymen, Tat Bakliyat, Malatya Pazarı, Anı Bisküvi ve daha birçok önemli gıda üreticisi firmalar, sektörün en önemli fuarlarından biri olan WorldFood İstanbul’da bir araya gelecek.

Uzun yıllardır fuara katıldıklarına dikkat çeken Tat Bakliyat Genel Müdürü Tuba Memiş, “Bizim için çok önemli ve çok faydalı bir fuar, çünkü çok güçlü bir yurt içi pazarımız mevcut, hem yurt içindeki zincir marketten gelen müşterilerimiz ve yurt genelindeki birçok bayiimizle yüz yüze görüşme imkânı buluyoruz. Bunun dışında yurt dışından da çok fazla misafir geliyor. Özellikle Irak, Suriye, Lübnan gibi Orta Doğu Ülkeleri’nden, Azerbaycan, Etiyopya, Libya gibi birçok ülkeden müşterilerimiz geliyor. Ayrıca Avrupa’dan, Amerika ve Rusya’dan da müşterilerimiz geldi. Pazarımızı daha da büyütmek adına WorldFood’a düzenli olarak katılmaya devam edeceğiz.” dedi.

WorldFood İstanbul’da kendilerini ev sahibi olarak gördüklerini belirten Burcu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Bahadır “Yıllardır aynı yerdeyiz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün pazar olarak hedefimiz Afrika ve WorldFood İstanbul sayesinde o pazarda ciddi bir ivme kazandık. Bunun dışında güzel bir hikâyeden bahsedeyim. WorldFood aslında bize hem distribütörlük anlamında hem de firmamızı tanıtma anlamında çok yardımcı oluyor. 2012 yılında WorldFood İstanbul fuarında tanışarak distribütörlük anlaşması yaptığımız bir müşterimizle, 1-2 yıl kadar önce ortak bir üretim tesisi kurmaya karar verdik ve bu fabrikanın ortak temelini attık.”