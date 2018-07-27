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301 bin adet sahte avro banknot piyasadan çekildi

- Avrupa Merkez Bankası yılın ikinci yarısında 301 bin adet sahte avro banknotun dolaşımdan çekildiğini açıkladı

301 bin adet sahte avro banknot piyasadan çekildi

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu yılın ilk yarısında 301 bin adet sahte avro banknotun dolaşımdan çekildiğini bildirdi.

ECB’den yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı aylık döneminde 301 bin adet sahte avro banknotun dolaşımdan çıkarıldığı ve dolaşımdan çekilen sahte avro banknot sayısının 2017’nın ilk yarısına kıyasla yüzde 9,1, ikinci yarısına kıyasla da yüzde 17,1 azaldığı kaydedildi.

Sahte banknotun ele geçme ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulanan açıklamada, sahte banknotların sayısının dolaşımdaki gerçek banknotların sayısına kıyasla çok düşük kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, şu anda piyasada toplamda 1,1 trilyon avroyu aşan 20 milyar adetten fazla avro banknot bulunduğuna işaret edildi.

2018’nin ilk yarısı boyunca en fazla taklit edilenlerin 20 ve 50 avroluk banknotlar olduğu, bunların toplam sahte avro banknotların yaklaşık yüzde 83’ünü oluşturduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, sahte banknotların yüzde 88,8’inin Avro Bölgesi ülkelerinde, yaklaşık yüzde 10,3’ünün Avro Bölgesi dışındaki Avrupa Birliği ülkelerinde ve yüzde 0,9’unun da dünyanın diğer bölgelerinde bulunduğu kaydedildi.

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