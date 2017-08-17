"31 sulak alanda çalışmalar bu yıl tamamlanacak"

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, 31 "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan"da yaptıkları planlama çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla sulak alanlardaki iyileştirmelere devam edildiğini söyledi.

Bugüne kadar 26 sulak alanda yönetim planı çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya geçirildiğini belirten Taş, "2017 stratejik hedefleri kapsamında 'Plansız sulak alan kalmayacak' ilkesiyle 31 Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan'da planlama çalışmalarına başlandı. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak." dedi.

Taş, 31 sulak alan arasında bulunan Ağrı'daki Doğubayazıt Sazlıkları, Sarısu Ovası Sulak Alanı, Antalya'daki Avlan Gölü, Balıkesir'deki Gönen Çayı Deltası, Bitlis'teki Arin ve Nazik gölleri, Ahlat, Heybeli ve İron sazlıkları, Burdur'daki Çorak, Gölhisar, Yarışlı ve Yazır gölleri, Elazığ'daki Güney Keban Barajı, Iğdır'daki Aras Karasu Taşkınları, Kars'taki Aygır ve Çalı gölleri, Muş'taki Bulanık Ovası, Samsun'daki Ladik Gölü, Van'daki Çelebibağ Sazlıkları, Bendimahi, Dönemeç ve Karasu deltaları, Akgöl, Erçek ve Turna göllerindeki planlar için ihalelerin yapıldığını bildirdi.

Bu alanlar haricinde, yeni tescil edilen Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları, Manisa'daki Göl Marmara ve Mersin'deki Dipsiz Lagünü'nde planlamaya bu yıl başlanacağını anlatan Taş, bunlara yönelik çalışmaları ise gelecek sene tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

- Sulak alanlardaki çalışmalar çok yönlü değerlendirilecek

Taş, alanların genel ve idari özellikleri, biyolojik çeşitlilik zenginlikleri, hidrojeolojik yapısı, sosyoekonomik durumu, su kalitesi ve iklimsel özelliklerinin, uzmanlarca yerinde yapılacak arazi çalışmalarıyla belirlenerek değerlendirileceğini söyledi.

Elde edilen bilgilerin, her sulak alanda yapılacak yönetim planı eğitim çalışması kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı Mahalli Sulak Alan Komisyonu üyeleriyle tartışılacağını, ardından çözüm önerilerinin sunulduğu eylem planlarına dönüştürüleceğini ifade eden Taş, böylelikle sulak alanların gelecek nesillerin de kullanımına sunulacağını vurguladı.

Genel Müdür Taş, şunları kaydetti:

"Bitki, hayvan ve mikroorganizmalar ile binlerce farklı canlı türüne ev sahipliği yapan sulak alanlar, bu özelliğiyle tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve tabiat müzesi niteliğinde olan alanlardır. Bununla birlikte temiz su kaynağı ve rekreasyonel özellikleri sayesinde insanlar için vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkan sulak alanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak, insanlığın en önemli görevlerinden de biridir. DKMP Genel Müdürlüğü bu gerçekten hareketle yürüttüğü projelerle, bu kadar zengin ekosistemleri korumak için ülkemizde uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yapıyor. Çalışmalar, özellikle Ramsar Sözleşmesi'ne ülkemizin 1994'te taraf olarak imza atmasıyla son 20 yılda daha fazla arttı."