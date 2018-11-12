33. ASEAN Zirvesi

ANKARA (AA) - Singapur'da bugün başlayan 33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde, ilk kez bir bölge, bünyesindeki ülkelerle ortak bir e-ticaret anlaşmasına imza attı.

Başkent Singapur'da, bakanlar düzeyine yapılan oturumla başlayan zirvenin açılış konuşmasını Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong yaptı.

Lee, ASEAN ülkelerinin, yabancı yatırımcıları çekmesi gerektiğini belirterek, "Bölgemiz yabancı yatırımcılar için ne kadar uygun olursa ekonomik açıdan pasta da o kadar büyüyecektir." dedi.





- ASEAN ülkeleri arasında e-ticaret anlaşması imzalandı





Zirve kapsamında, ilk kez bir bölge, e-ticaret anlaşmasına imza attı. Haziran 2017'de görüşmelerine başlanan, ASEAN bölgesini oluşturan ülkeler arasında, e-ticaretin yaygınlaşmasını ve kolaylaşmasını öngören anlaşma bugün imzalandı.

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Chan Chun Sing, yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana görüşmeleri yapılan e-ticaret anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

ASEAN bölgesinin, internet sektöründeki yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Chan, buna internet devleri Alibaba ve Amazon'u örnek gösterdi.

Chan, anlaşmayla ASEAN ülkelerinin e-ticarete adaptasyonunu artıracaklarını ve ulusal alanda etkin rol oynamayı hedeflediklerini kaydetti.

Dünyada en hızlı büyüyen internet pazarı ve 330 milyon internet kullanıcısı olan ASEAN bölgesi için büyük önem taşıyan anlaşmayla, bölgenin internet ekonomisinin 2025'e kadar 200 milyar dolar seviyesine ulaşması beklenirken, e-ticaretinin de 88 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.





- Liderler zirvesi yarın yapılacak





Bu arada, yarın yapılacak olan liderler seviyesindeki toplantıya 16 ülkenin lideri katılacak. 10 ASEAN üyesi ülke dışında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Avustralya liderleri de oturumda yerini alacak.

Ayrıca, Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanlığı süresince ilk kez Singapur'a bir resmi ziyaret yapmış olacak.

Zirveye davetli ABD Başkanı Donald Trump'ın ise katılım göstermeyeceği bildirildi.

Zirvede, bölgesel ekonomik ortaklık, Arakanlı Müslümanlar konusu ile jeopolitik ve ekonomik değişim döneminde izlenecek yollar ele alınacak.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.



Zirve, 15 Kasım'da sona erecek.



