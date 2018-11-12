Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Kara vergi Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

33. ASEAN Zirvesi

- Singapur'da 33'üncüsü düzenlenen zirvede, dünyada ilk kez bir bölge, e-ticaret anlaşması imzaladı - Anlaşmayla, ASEAN bölgesi internet ekonomisinin 2025'e kadar 200 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor

33. ASEAN Zirvesi
banner17

ANKARA (AA) - Singapur'da bugün başlayan 33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde, ilk kez bir bölge, bünyesindeki ülkelerle ortak bir e-ticaret anlaşmasına imza attı.

Başkent Singapur'da, bakanlar düzeyine yapılan oturumla başlayan zirvenin açılış konuşmasını Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong yaptı.

Lee, ASEAN ülkelerinin, yabancı yatırımcıları çekmesi gerektiğini belirterek, "Bölgemiz yabancı yatırımcılar için ne kadar uygun olursa ekonomik açıdan pasta da o kadar büyüyecektir." dedi.


- ASEAN ülkeleri arasında e-ticaret anlaşması imzalandı


Zirve kapsamında, ilk kez bir bölge, e-ticaret anlaşmasına imza attı. Haziran 2017'de görüşmelerine başlanan, ASEAN bölgesini oluşturan ülkeler arasında, e-ticaretin yaygınlaşmasını ve kolaylaşmasını öngören anlaşma bugün imzalandı.

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Chan Chun Sing, yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana görüşmeleri yapılan e-ticaret anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

ASEAN bölgesinin, internet sektöründeki yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Chan, buna internet devleri Alibaba ve Amazon'u örnek gösterdi.

Chan, anlaşmayla ASEAN ülkelerinin e-ticarete adaptasyonunu artıracaklarını ve ulusal alanda etkin rol oynamayı hedeflediklerini kaydetti.

Dünyada en hızlı büyüyen internet pazarı ve 330 milyon internet kullanıcısı olan ASEAN bölgesi için büyük önem taşıyan anlaşmayla, bölgenin internet ekonomisinin 2025'e kadar 200 milyar dolar seviyesine ulaşması beklenirken, e-ticaretinin de 88 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.


- Liderler zirvesi yarın yapılacak


Bu arada, yarın yapılacak olan liderler seviyesindeki toplantıya 16 ülkenin lideri katılacak. 10 ASEAN üyesi ülke dışında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Avustralya liderleri de oturumda yerini alacak.

Ayrıca, Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanlığı süresince ilk kez Singapur'a bir resmi ziyaret yapmış olacak.

Zirveye davetli ABD Başkanı Donald Trump'ın ise katılım göstermeyeceği bildirildi.

Zirvede, bölgesel ekonomik ortaklık, Arakanlı Müslümanlar konusu ile jeopolitik ve ekonomik değişim döneminde izlenecek yollar ele alınacak.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Zirve, 15 Kasım'da sona erecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ASEANGüneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ZirvesiSingapur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1