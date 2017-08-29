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33 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

- Van Sanat Okulu Endüstri Meslek Lisesinin eski öğrencileri, 33 yıl sonra aynı sınıfta öğretmenleriyle bir araya geldi - Eski fotoğrafların da getirildiği sınıfta duygu dolu anlar yaşandı

33 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

VAN (AA) - Van Sanat Okulu Endüstri Meslek Lisesinin eski öğrencileri, 33 yıl sonra aynı sınıfta öğretmenleriyle buluştu.

Bursa'da yaşayan Osman Eğilmez’in sosyal medya üzerinden bir ay boyunca sürdürdüğü çalışma kapsamında, aralarında İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer’in de bulunduğu 8 ilde yaşayan 23 eski öğrenci, öğretmenleri Abdurrahman Şener ile Van Sanat Okulu Endüstri Meslek Lisesinde yeniden bir araya geldi.

1982-1985 11/E motor bölümü mezunu eski öğrenciler, yıllar sonra bir araya gelerek sınıfta anılarını canlandırdı.

Okulda 33 yıl önce çekilen fotoğrafların da getirildiği sınıfta duygu dolu anlar yaşandı.

İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Yavuzer, eski okul arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emek veren Eğilmez'e teşekkür eden Yavuzer, "Bugün burada yıllar önceki duygularımızı yeniden yaşadık, eski fotoğrafları gördük, beraber yemek yedik ve hatıra fotoğrafı çektirdik. Güzel, duygu dolu anlar yaşadık." dedi.

Osman Eğilmez de Bursa'da yaşamasına rağmen yaptığı bir aylık çalışmayla okul arkadaşlarını buluşturduğunu anlattı.

Eski okul arkadaşlarının birbirlerini görünce büyük sevinç yaşadıklarını ifade eden Eğilmez, kendilerini unutmayan öğretmenleri Şener'e de teşekkür etti.


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İpekyolu İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüŞükrullah YavuzerVanVan Endüstri Meslek Lisesi
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