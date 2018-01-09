341 Afrika gri papağanına el konuldu

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Kongo'dan kaçak yollarla gönderildiği anlaşılan 341 Afrika gri papağanına İstanbul Gümrüğünde el konuldu. Papağanlar Bursa Karacabey'de bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre söz konusu yabani hayvanların gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir kullanımını temin etmek amacıyla denetim ve kontrolleri sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Ekipler, İstanbul Gümrüğü antreposunda ticareti yasak olan Afrika gri papağanlarının (Psittachus erithacus) bulunduğu ve transit geçişle Irak'a gönderileceği, Irak üzerinden de yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile irtibata geçildi.

Gümrükteki kontrollerde, ihbarda bilgisi verilen söz konusu kuşların kargo ile gönderildiği ve ticari malların korunduğu yerde olduğu tespit edildi.

İnceleme sonucunda taşıma senedi bilgisine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldiği belirlenen 331'i canlı, 10'u ise ölü olmak üzere 341 Afrika gri papağanına ait herhangi bir CITES İzin Belgesi'nin düzenlenmediği tespit edildi



- "Kongo'nun yaban hayatı ticareti de askıya alındı"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, CITES sözleşmesine göre "tabiattan alınan bireylerin uluslararası ticaretinin yasak olduğunu" belirtti.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Afrika Gri Papağanı 2 Ocak 2017 tarihinde CITES Sekreteryası tarafından Ek 1 Listesine alındı. Ayrıca bu olay sonrası sekreteryanın bildirimiyle Kongo'nun yaban hayatı ticareti de askıya alındı. Bu sebeple papağanlar el konularak, 2010 yılında tamamladığımız Bursa Karacabey Ovakorusu'ndaki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi."



