35 yılda 5 bin 602 kişiye hayat verdiler

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ilk yüz ve rahim naklinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, 35 yılda 4 bin 76'sı böbrek, 449'u karaciğer olmak üzere 5 bin 602 organ ve doku nakli gerçekleştirildi.

Yaklaşık 35 yıldır organ nakli gerçekleştirilen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde, bugüne kadar 4 bin 76 böbrek, 449 karaciğer, 91 kalp, 78 pankreas, 900 kornea ve Türkiye'de ilk olan 5 yüz, 2 çift kol ve bir rahim nakli yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen hastalar, merkezde farklı alanlarda yapılan nakillerle yeniden sağlığına kavuştu. Yıl içerisinde 5 bininci karaciğer ve böbrek nakli için çalışmalarını sürdüren Organ Nakli Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, merkezlerinin her alanda organ nakillerini sürdürdüğünü ve bugün itibarıyla böbrek naklinde Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını ifade etti.

Karaciğer, kalp, kornea, kompozit, doku nakilleri, yüz nakillerinin de yapılmasıyla her alanda nakil yapılabilir merkez haline geldiklerini vurgulayan Ünal, "Önümüzdeki dönemde de akciğer ve ince bağırsak gibi organ nakillerinin yapılmasıyla bizim merkezimizde yapılmayan nakil kalmamış olacak." dedi.

- Yeni merkez de hizmete sunuldu

Üniversite Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da zorluklara göğüs gererek, ekip olarak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Merkezlerinin 35'inci yılını kutladıklarını vurgulayan Aydınlı, her alanda çok ciddi ivme kazandıklarını ve merkezlerinin Türkiye'nin gururu durumunda olduğunu ifade etti. Aydınlı, şunları kaydetti:

"Üniversite hastaneleri içerisinde bu kadar çeşitli nakil yapan, Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezlerden biri haline geldik. Kurulduğumuz 1982 yılından bu yana 4 bin 76 böbrek nakli yapıldı, bunun 3 bin 222'si canlı vericili olarak 852'si de kadavra vericili olarak yapıldı. 449 karaciğer nakli gerçekleştirildi, bunun 182'si canlı vericili 267'si kadavra vericili olarak yapıldı. Toplam 91 kalp, 78 pankreas nakli yapıldı. Kompozit doku nakillerimiz var ki ülkemizin ayrı bir övüncü."

Organ nakillerinin yanı sıra kompozit doku nakillerinin yapılmasının Akdeniz Üniversitesini farklı bir konuma çektiğine değinen Aydınlı, 900 civarında da kornea nakli gerçekleştirildiğini anlattı.

Organ nakli ekibinin tecrübeli ve büyük bir ekipten oluştuğunu belirten Aydınlı, hastanenin borçları olmasına rağmen yaklaşık 2 milyon liraya yaptırılan yeni organ nakli merkezinin hastaların hizmetine sunulduğunu söyledi.

- "Dünyada en çeşitli organ nakli yapan merkeziz"

Türkiye'nin ilk yüz, kol ve bacak naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan da büyük bir ekip olduklarını ve dünyada en çeşitli organ nakli yapan merkez durumunda olduklarını anlattı.

Üniversitelerinin başarılı bir sistem oluşturduğunu anlatan Özkan, "Bu sistemin içinde yer alıp şu anda başka yerlerde mesleğine devam edenler var. Ama hiçbir zaman merkez gücünü kaybetmedi. Bu çok önemli bir sistem. Herhangi bir şekilde kişiye bağlı olmayan bir sistem." dedi.

Özkan, hem kendi hem Türkiye'deki organ merkezlerinin klinik anlamda çok iyi ancak deneysel olarak çok kötü olduklarını dile getirerek, "Onun için burada bir araştırma merkezi kurulması gerekiyor. Organ nakli merkezinde bir enstitü, laboratuvar kurulması için biz de baskı yapıyoruz" ifadesini kullandı. Kurulacak laboratuvarla yeni ilaçlar geliştirebileceklerini dile getirdi.

Merkezin kurucusu Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu da Türkiye'de ilk böbrek naklinin 1975'te yapıldığını, zor şartlarda fiziki mekan olmadan, nakiller gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid de kalp yetmezliğinin en önde gelen ölüm nedenlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "70 yaşın altındaki hastalara kalp nakli uyguluyoruz. Merkezimizde 91 kalp nakli yaptık. Organ bekleyecek vakti olmayan 160 hastaya da yapay kalp taktık. Merkezimiz yapay kalpte de Türkiye'nin en çok operasyon yapan merkezinden birisidir. İlk yaptığımız kalp transplantasyonu 20 yıldır hiçbir problemi olmadan konforlu şekilde yaşamakta." dedi.