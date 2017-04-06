36 bin 500 şef online gıda güvenliği eğitimi alacak

İSTANBUL (AA) - Ev dışı tüketim sektörü meslek birlikleri "Güvenilir Eller" projesi kapsamında, 1 yılda 36 bin 500 şefe online gıda güvenliği eğitimi aldırmayı hedefliyor.

Ev dışı tüketim sektöründe faaliyet gösteren bir dizi dernek, "Güvenilir Eller" online gıda güvenliği eğitim projesi kapsamında bir araya geldi.

Tüm meslek birliklerinin ilk kez bir araya geldiği toplantıda, her meslek birliği Güvenilir Eller online gıda güvenliği eğitim programı kapsamında hedefledikleri katılım ve sertifika sayısını açıklarken, konuşmaların ardından temsili imza töreni düzenlendi.

Toplantıya katılan 9 meslek birliği, 1 yılda toplamda 36 bin 500 şefe online gıda güvenliği eğitimi aldırma hedefine odaklandı.

Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya ve İran Genel Müdürü Önder Arsan, toplantıda yaptığı konuşmada, Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin ilk ve tek online gıda güvenliği eğitim-sertifika programı olarak 2016 yılında başlattıkları "Güvenilir Eller" projesinde, yaklaşık bir yıllık dönemde 7 bin 800'ü aşkın şefin online gıda güvenliği eğitimine başladığını, 4 bin 800'den fazlasının da Gıda Güvenliği Derneği onaylı sertifika aldığını söyledi.

Projede hedeflerin ileri taşınması için sektör temsilcilerinin destek ve sahiplenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Arsan, "Geçen yıl projeye başlarken hedefimizi, üç yılda ülkemizin dört bir yanındaki 30 bin şefimizin gıda güvenliği eğitimini tamamlayarak sertifika almalarını sağlamak olarak açıklamıştık. Bugün değerli başkanlarla birlikte hedefi bir yıl için 36 bin 500 şefin online gıda güvenliği eğitimi alması olarak açıklamanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.





-"Hata kaldırmaz bir sektörde faaliyet gösteriyoruz"





Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner ise "Güvenilir Eller"in şeflerde gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı ve bilgi açığını kapatmayı hedefleyen online bir eğitim programı olduğunu belirterek, "Bu eğitim için Gıda Güvenliği Derneği olarak 5 ayrı modül oluşturduk: Çapraz Bulaşma, Fiziksel ve Kimyasal Tehlikeler, Temizlik, Üretim Güvenliği ve HACCP uygulamaları…" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda ortalama 600 milyon kişinin gıda ile ilgili sağlık sorunu yaşadığı bilgisini veren Saner, 420 bin kişinin de gıda kaynaklı sorunlar sebebiyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir de hata kaldırmaz bir sektörde faaliyet gösterdiklerini ve en iyi hizmeti vermek zorunda olduklarını dile getirdi.

"Yakın gelecekte daha fazla sayıda profesyonel mutfakta 'Güvenilir Eller' sertifikası göreceğimize inanıyorum." diyen Özdemir, Aşçılar Derneği olarak 1 yıllık dönemde 3 bin şefin sertifikalarını almalarını sağlayacaklarını ifade etti.

İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayit Karabağlı ise sektör olarak projenin arkasında olduklarını söyledi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran da "POYD olarak 375 üye işletmeyi temsil ediyoruz. Üyelerimiz kapsamında 9 bin kişilik mutfak personelinin, 1 yıllık süreçte bininin eğitimleri tamamlayarak, Gıda Güvenliği Derneği onaylı sertifikalarını almalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ise online gıda güvenliği eğitimlerinden tüm üye kuruluşlarının mutfak personellerinin faydalanması için teşvik ettiklerini vurgulayarak, "İlk 1 yıllık hedefte mutfak personelinin yüzde 50'sinin yani 2 bin personelimizin bu eğitimi almasını hedefliyoruz. 2 yıllık hedefimiz üye işletmelerimizin hepsinde mutfak personellerinin bu eğitimi alarak işe başlamalarını sağlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.

175-180 marka olarak 500 iş yeri ile yıllık 2 milyar dolarlık ciro yaptıkları bilgisini veren Demirer, bunu 5 bin şef ile yaptıklarını ve bu şeflerin yılda 35 milyon kişiyi ağırladığını dile getirdi.

Demirer, yani bir şeflerinin yılda 7 bin kişiyi yedirdiğinin altını çizdi.





- "Gıda güvenliği küresel bir sorun"





Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Yönetim Kurulu (TAŞPAKON) Başkanı Gökhan Tufan, 7 federasyon ve 57 derneği temsil ettiklerini belirterek, "Bu döneme kadar 3 bin şefimiz bizim tarafımızdan online gıda güvenliği eğitimine yönlendirildi. Bu yılın sonuna kadar 7 bin şefi daha dahil edip 10 bin şefe ulaşmaya, 2 yıllık dönemde toplam 20 bin personelimizin eğitim almasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutfaklarda eski ve yanlış alışkanlıklar olduğunu vurgulayan Tufan, alınan gıda güvenliği eğitiminin uygulamaya geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TURES) Genel Başkan Vekili Ünal Dölek, gıda güvenliği ve hijyen kavramlarının yeteri kadar bilinmediğini belirterek, gıda güvenliğinin küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Dölek, "Biz TURES olarak bu projede varız. Güvenilir Eller projesinin altına imza atmaktan dolayı mutluyuz. Toplamda üyelerimiz dahilinde 65 bin mutfak personelimiz bulunuyor. İlk yıl 6 bin 500 mutfak personelimiz online gıda güvenliği eğitimlerini alacak." dedi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, dünyanın en büyük mutfağı olan Türkiye’de gıda güvenliğinin gerilerde kaldığını gözlemlediklerini belirtti.

Yenice, Türkiye genelinde lokantacılık, pastacılık, tatlıcılık mesleği ile uğraşan 100 binlik geniş bir grubu temsil ettiklerini, bu tür eğitimlerin bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini, bir yıllık süreçte 10 bin mutfak personelinin sertifikalarını almalarını hedeflediklerini dile getirdi.

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran, internet üzerinden verilen eğitimlerde çok iyi sonuçlar elde ettiklerini belirterek, sektör çalışanlarının eğitime yatkın olduklarını kaydetti.

Zincirkıran, şunları kaydetti:

"5 bini aşkın yemek sanayicisiyle fabrikalardan hastanelere, kamu ve özel kuruluşlardan üniversitelere her gün milyonlarca insana öğünlerinde hizmet veriyoruz. Bizim sektörümüzde yaklaşık 350 bin kişi çalışıyor. YESİDEF olarak bu eğitim programına tüm Türkiye’de toplu yemek sektöründen katılımı sağlamak için var gücümüzle destek oluyoruz. Temsil ettiğimiz 40 bin mutfak personelinin bir yıllık süreçte 4 bin tanesinin eğitimleri tamamlamalarını sağlayacağız."





-Proje





Ev dışı gıda sektöründe her iki işletmeden birine ulaşan Unilever Food Solutions, şeflerin gıda güvenliği alanındaki beklentilerini karşılamak amacıyla Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle "Güvenilir Eller" gıda güvenliği eğitimlerini başlattı.

Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin ilk ve tek online gıda güvenliği eğitim-sertifika programı "Güvenilir Eller" projesi bu ihtiyacın ardından 10 ay önce başlatıldı.

Amaç, online platform üzerinden Türkiye genelindeki tüm şeflerin bu eğitim içeriğine kolayca ulaşmasını sağlamak.

Gıda Güvenliği Derneği tarafından içeriği oluşturulan ve her konu için farklı beş modülden oluşan online eğitim programıyla, gıda güvenliği konusunda temel bilgiler şeflere veriliyor.

Bugüne kadar 7 bin 800'den fazla şef guvenilireller.com'a kayıt olarak eğitimlere başladı. 4 bin 800'den fazla şefe ise sertifika gönderildi.

Güvenilir Eller online eğitimleri için fiziksel ve kimyasal tehlikeler, temizlik, üretim güvenliği, çapraz bulaşma ve HACCP uygulamaları başlıklarında içerikler oluşturdu. Eğitimi tamamlayan şeflere isimlerine özel Türkiye Gıda Güvenliği Derneği onaylı sertifika gönderiliyor.

