Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

'38 sivilin öldüğü hava saldırısını ABD gerçekleştirdi'

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 16 Mart'ta Suriye'nin Halep iline bağlı Cine köyünde 38 sivilin öldüğü hava saldırısını ABD'nin gerçekleştirdiğini bildirdi.

'38 sivilin öldüğü hava saldırısını ABD gerçekleştirdi'

CENEVRE (AA) - BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 16 Mart'ta Suriye'nin Halep iline bağlı Cine köyünde 38 sivilin öldüğü hava saldırısını ABD'nin gerçekleştirdiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Konseyi, Suriye raporunu yayımladı.

Komisyon raporunda 16 Mart'ta Suriye'nin Halep iline bağlı Cine köyünde 38 sivilin namaz kıldıkları sırada öldürüldüğü hava saldırısını ABD'nin gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi.

Raporda, "ABD güçleri, bir camiye saldırırken, Cine, Halep'te sivilleri korumak için makul önlemleri almakta başarısız olarak, uluslararası insani hukuku ihlal etti." denildi.

ABD saldırısını AA ortaya çıkarmıştı

ABD, hava saldırısını Suriye’de "El Kaidecilerin toplanma alanı" olduğu gerekçesiyle düzenlediğini iddia etmişti. Ancak AA, vurulanların, radikal görüşlere mesafesiyle bilinen Tebliğ Cemaati mensuplarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), AA’nın sorusu üzerine saldırının ayrıntılarını paylaşmıştı.

AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, önce söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiği bildirilmiş, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü" iddia edilmişti.

AA muhabirinin, İdlib'deki saldırı ile Halep’in Cine köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki sorusuna cevap veren bir CENTCOM yetkilisi ise saldırının İdlib'de değil Halep'in Cine köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etmişti. Yetkili, olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydetmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BMCine KatliamıDünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5