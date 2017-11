KAHİRE (AA) - Mısır'da bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kahire Film Festivali" başladı.

Festivalin açılışı başkent Kahire'deki Al Manara Uluslararası Konferans Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta, Filistinli Hani Ebu Esad'ın yönettiği, İngiliz oyuncu Kate Winslet ve İdris Elba'nın başrollerini paylaştığı "Aramızdaki Sözler" (The Mountain Between Us) filmi gösterildi.

53 ülkeden 175 filmin yer aldığı festival 30 Kasım'a kadar devam edecek.