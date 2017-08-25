Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu hüseyin akan Ercan Güler
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim

4 boynuzlu kurbanlık görenleri şaşırtıyor

- Hatay'da kurban pazarında bulunan 4 boynuzlu koç satışa çıkarıldı

4 boynuzlu kurbanlık görenleri şaşırtıyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki hayvan pazarında bulunan 4 boynuzlu koç ilgi görüyor.

Kurbanlık koyunlarını satışa çıkarmak için kente gelen Bitlisli besici Yaşar Ardıçlı, Yeşil Mahalle hayvan pazarına getirdiği 4 boynuzlu koçu için alıcı arıyor.

Besici Ardıçlı, yaklaşık 90 kilo ağırlığı ve 4 boynuzuyla pazarın maskotu olan koçunu 2 bin liradan satıyor.

Ardıçlı, AA muhabirine, koçunun pazarda ilgi odağı olduğunu ancak henüz alıcısının çıkmadığını söyledi.

Gelenlerin 4 boynuzlu koçla fotoğraf çektirdiğini ve insanların görünce şaşırdığını anlatan Ardıçlı, "30 yıldır besicilik yapıyorum. Bu kurbanlığı 2 sene önce aldım, büyüttüm besledim, ben de ilk kez 4 boynuzlu bir koçla karşılaşıyorum. Görenler hayret ediyor. Çok sayıda meraklısı gelerek koçu görmek istiyor." diye konuştu.

Ardıçlı, 2 bin lira fiyat biçtiği koçun 90 kilo ağırlığında olduğunu ve 4 boynuzu dışında diğer kurbanlıklardan bir farkı olmadığını, müşterisi çıkınca da satacağını söyledi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerinin de 4 boynuzlu koçu satış alanında kontrol ettiklerini belirten Ardıçlı, "İnşallah tez zamanda satılır, yoksa pazarın ilgi odağı olarak kalacak." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
4 Boynuzlu Koyun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5