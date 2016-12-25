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4. Hamsi ve Kültür Festivali

- Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneğince düzenlenen festivalin son gününde 3 ton hamsi dağıtıldı

4. Hamsi ve Kültür Festivali

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneğince düzenlenen "4. Hamsi ve Kültür Festivali"nin son gününde 3 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki festivalde basın mensuplarına bilgi veren Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, şimdiye kadar bu festivalleri horon festivali olarak düzenlediklerini belirterek, "Ancak bu yıl malum şehitlerimizin acısı yüreğimizde. Mücadelemiz devam ediyor. Bu atmosferden dolayı horon etkinliğini kaldırarak, kültür festivali haline çevirdik. Bir şekilde ortak değerlerimizle bir arada olmaya çalışıyoruz." dedi.

Küçükkapdan, "Bayrağımız, ezanımız, vatanımız bizim ortak değerlerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği şekilde bir 'milli seferberlik' var. Biz o milli seferberliği sokaklarda, derneklerimizle düzenlediğimiz etkinliklerde, ortak değerlerimizle bir araya getirip bir şeyler söylemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanı Necmettin Birinci de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği 'milli seferberlik' çağrısına uyarak dimdik ayakta olunduğunu bütün dünyaya göstermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Pişirilen 3 ton hamsinin dağıtıldığı festival boyunca vatandaşlar, Rize'nin yöresel lezzetlerini de tatma imkanı buldu.

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