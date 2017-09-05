Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic TBMM Cluj Napoca
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

4. Kolordu Komutanlığı darbe girişimi davası başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişinin yargılanmasına başlandı.

4. Kolordu Komutanlığı darbe girişimi davası başladı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan'daki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanının iddianamenin özetini okumasıyla sanık savunmalarına geçildi.

Sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikle örgüt adına suç işlemek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "yangın", "su baskını", "tahrip", "batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme", "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "kamu mallarına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

Duruşmalar, 29 Eylül'e kadar sürecek.

Ankara sokaklarına 16 tank çıkarıldı

İddianamede, Ankara Mamak'ta bulunan 28. Mekanize Piyade Tugayı ve 4. Kolordu Komutanlığında 15 Temmuz 2016 öncesi yapılan darbe planlamasına uygun olarak, sözde 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atanan firari general Ali Kalyoncu ve sözde 4. Kolordu Komutanlığına atanan Osman Ünlü'nün karargaha gelerek darbeciler adına tugay ve kolordunun emir komutasını cebren ele aldıkları belirtiliyor.

Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı tank taburunun eski komutanı Yarbay Nuri Büyükyazıcı tarafından olay günü toplam 16 tankın kışladan darbe için çıkarıldığı kaydedilen iddianamede, "Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı" söylenerek çıkarılan bu tank ve zırhlı araçların eskort almadan seyrettikleri, şehir içi trafikte birbirleriyle irtibatı kaybettikleri, araçları halkın üzerine süren darbecilerin kışla dışında kişilerin mallarına zarar vererek ilerledikleri ifade ediliyor.

Muhabir: Tanju Özkaya,Ertuğrul Subaşı

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz4. KolorduDarbe GirişimiFetöTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5