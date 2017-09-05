4. Kolordu Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan'daki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Genelkurmay Başkanlığı Cari Harekat Daire Başkanlığında görevli olmasına rağmen 15 Temmuz akşamı 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına giderek 3. Mekanize Piyade Taburu'nun komutasını alıp Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne saldıran sanık eski kurmay yarbay Ejder Yıldırım'ın savunmasının ardından çapraz sorgusu yapıldı.

Yıldırım, bir müşteki avukatının 15 Temmuz akşamı davanın firari sanıklarından eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun kendisini ne diye görevlendirdiğini sorması üzerine firari generalin tabur komutanı olarak görevlendirildiğini ve "Hemen git taburunu hazırla" dediğini söyledi.

Yıldırım, "Bir komutan taburunu ne için hazırlayacağını bilmez mi?" yönündeki soruya da askerlikte mutlak itaatin esas olduğunu, bilinmesi gereken esaslar bulunduğunu savunarak, Kalyoncu'dan emri alınca şube müdürünü, tugay komutanını ve kurmay başkanını aradığını, tugay komutanının cevap vermediğini ancak diğerleriyle görüştüğünü söyledi.

Darbe girişimi olduğunu yaralanıp hastaneye götürüldüğünde öğrendiğini iddia eden Yıldırım, Akköprü'ye gittikleri andan itibaren üzerilerine ateş açıldığını, kendilerinin ise zorunluluk halinde hareket ettiklerini öne sürdü.

Sanık avukatlarından birinin "Sivil imamdan mı talimat aldınız?" sorusu üzerine ise Yıldırım, TSK dışındaki herhangi bir unsurdan emir almadığını savundu.

Yıldırım, başka bir sanık avukatının "İsrail askerleri Filistinlileri öldürüyor. Bu bir zalimliktir, ama bir kadını karnından vurduğunuz kamera görüntülerinde açıkça görülüyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Bir kadını kesinlikle vurmadım. Buna ilişkin delillerin ortaya konulmasını istiyorum." yanıtını verdi.

"Taburda sevilen bir amirim diyorsunuz. Ben sizin personelinize soruyorum, baskının olmadığı bir ortamda dahi sizin hakkınızda Bize, 'Vurun, kırın geçin.' dedi diye ifade var. Yalan mı söylüyorlar?" sorusu üzerine Yıldırım, kesinlikle böyle bir emir vermediğini iddia etti.

Başka bir soru üzerine Ali Kalyoncu ile telefon görüşmelerinde kendisine atışın serbest olduğunu söylediğini belirten Yıldırım, "Sen atış emri verdin mi?" şeklindeki soruyu da "Ben askerlere savunma amaçlı 'ateş et' emri verdim. Çünkü bize ateş ediliyordu. Hiç bir sivili, polisi vurun demedim. TEM binasında havaya doğru ateş açtım. Zaten ben de o sırada vuruldum." karşılığını verdi.