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4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı davası

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 266 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 266 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıkların ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından iddia makamından görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı ile 15-16 Temmuz 2016'daki 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı'nın kamera kayıtlarının dava dosyasına istenilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aradan sonra ara kararını açıklayan mahkeme, "mevcut delil durumu", "kuvvetli suç şüphesinin varlığı" ve "bu aşamada adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye talebini reddederek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Firari sanıklar Ercan Türkben ve Yaşar Adıyaman hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, olaylar esnasındaki kamera görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi tayin edilmesini kararlaştırdı.

Davanın görülmesine, 9-27 Nisan 2018 tarihleri arasında müşteki ve tanık beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

- İddianameden

İddianamede, sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından ise 15 yıla kadar cezalandırılmaları isteniyor.

Ayrıca bazı sanıkların "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikle örgüt adına suç işlemek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "yangın", "su baskını", "tahrip", "batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme", "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "kamu mallarına zarar verme" suçlarından da ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ediliyor.

- İki firarinin dosyası ayrılmıştı

Davanın başlangıcında sanık sayısı 268 iken, Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden olduğu belirtilen ve firari olan sanıklar eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile eski 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kurmay başkanı Yarbay Savaş Kabaklı'nın dosyalarının, Genelkurmay çatı davası ile birleştirilmesi talep edilmişti.

Çatı davanın görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi kabulünün ardından, 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı davasının sanık sayısı 266'ya düşmüştü.

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