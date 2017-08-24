4. Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı (1)

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın yüzde 66'sının geçimini tarımdan sağladığını, yulaf ve görengede (korunga) Türkiye birincisi, buğday ve aspirde Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi.

Yılmaz ile Gıda, 4. Sivas Tarım,'nınına katıldı.

Bakan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, tarımın stratejik bir sektör olduğunu, enerji güvenliği kadar gıda güvenliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Bundan sonraki hedeflerinin toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olduğunu belirten Yılmaz, "Toprak suyla çiftçi bilgiyle buluşursa inşallah bereket gelir. Zira tarım zordur, bu yüzden çiftçi bu milletin temel direğidir, orta direğidir." dedi.

Yılmaz, 80 milyonu ve ülkeye gelen mültecileri tarımla beslediklerine dikkati çekerek, "Onun dışında ihracatımız da var. 16 milyar dolar ihracata çıktık. Hollanda'nın ihracatı fazla ama ithalatı ne kadar? Türkiye'den kat kat fazla. Tarımsal milli geliri Türkiye'nin gerisinde. Hollanda dünyadaki sıralamada ilk 10, 20, 30 arasında da değil ama ne yapıyor 80 milyar dolarlık tarım ürününü alıyor, işliyor 120 milyar dolardan satıyor. Bu da ticaret, maharet ama bu tarımsal üretim değil. Türkiye kakao üretmez ama kakao ürünlerini ihraç eder. Onun için Hollanda ülkemizde tarım için verilebilecek bir örnek değildir." diye konuştu.

- "Türkiye'yi de Sivas'ı da tarımda hak ettiği yere getireceğiz"

Türkiye'nin birçok tarım ürününde kendisine yettiğini ve bundan sonra da bunu geliştireceklerini aktaran Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Sivas'ın yüzde 66'sı geçimini tarımdan sağlıyor. Sivas, yulaf ve görengede (korunga) Türkiye birincisi, buğday ve aspirde Türkiye üçüncüsü. Yonga tiritikalede Türkiye beşincisi, şeker pancarı ve patateste Türkiye yedincisi, kayısıda Türkiye sekizincisi, arpada Türkiye dokuzuncusu, süt ve bal üretiminde yedinci, alabalık üretiminde Türkiye beşincisidir. Sivas'ta tarımda ne yapsak yeridir. Göç var, tarımda çalışan da azalıyor ama buna rağmen et üretimi, süt üretimi gerek Türkiye gerekse de Sivas'ta artıyorsa nüfus azalmasına rağmen tarımda üretim artmışsa verimliliği yakalamışız demektir.

Allah nasip ederse, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi de Sivas'ı da tarımda hak ettiği yere getireceğiz. 2002'de Türkiye'de büyükbaş hayvan sayımız 9 milyon 800 bindi, 2016'da 14 milyon 200 binin üzerinde. Küçükbaş hayvan 31 milyon 900 binin üzerindeydi, bugün 41 milyon 300 binin üzerinde. Koyun 25 milyonun üzerindeydi bugün 30 milyonun üzerinde. Keçi 6 milyonun üzerindeydi, bugün 10 milyonun üzerinde. Türkiye'de süt üretimi 8 milyonun üzerindeydi bugün 18 milyonun üzerinde, kırmızı et 420 bin tonun üzerindeydi, bugün 1 milyon 170 binin üzerinde. Tavuk eti 700 bin tondu bugün 1 milyon 800 bin tonun üzerinde. Yumurta 11 milyarın üzerindeydi bugün 18 milyarın üzerinde. Bal 74 bin tonun üzerindeydi, 105 bin tonun üzerinde. Bu sayıları artırabilmek mümkün. Bunun için tarımda verimliliği sağlamak lazım. Aksi halde insanı verimsiz olarak tarımda tutarsanız gizli işsizliği teşvik etmişsiniz demektir. Türkiye'nin en önemli sorunu işsizliği, yüzde 10.2'ye düşürdük. Ama önümüzdeki dönemde sadece yıl başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam projesiyle 1,5 milyona yakın insanımız iş buldu, aş, ekmek buldu ama yetmez. Önümüzdeki dönemde inşallah bunları artıracağız."

Bakan Yılmaz, Sivas'ın Türkiye'de mera hayvanlığı ve yetiştiriciliğinde öncü olan iller arasında olduğuna işaret ederek, Sivas'ın damızlık düve üretiminde 32 ilin, damızlık koç ve teke üretiminde 23 ilin arasında olduğunu bildirdi.

İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"200 baş düve alımına hibe verilecek, damızlık düve üretiminde gerek ahır yapımına gerek alet ve ekipman yapımına yüzde 50'ye yakın hibe verilecek. Damızlık koç ve teke üretiminde ağıl yapımına ve hayvan, alet ile ekipmana yüzde 50 hibe desteği verilecek. Tarımda Türkiye'nin bugünü dünden daha iyi, rakamlarla söyledim. İnanıyorum ki Bakanımızın liderliğinde Türkiye'nin de Sivas'ın da tarımının yarını bugünden daha iyi olacaktır. Biz çiftçimize insanımıza, bakanımıza güveniyoruz."

(Sürecek)







