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"4. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı" sona erdi

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Marmara Depremi'nin 18. yılında gerçekleştirilen çalıştayda, "Afet Lojistiği" ve "Deprem Risk Azaltma" konuları ve çözüm önerileri ele alındı - Çalıştaya, Türkiye, Japonya, Romanya ve Yunanistan'dan akademisyenler katıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Marmara Depremi'nin 18. yılında düzenlenen "4. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı" sona erdi.

Başiskele ilçesinde bir otelde iki gün süren, "Afet Lojistiği" ile "Deprem Risk Azaltma" konuları ve çözüm önerilerinin ele alındığı, Türkiye, Japonya, Romanya ve Yunanistan'dan akademisyenlerin katıldığı çalıştayın kapanış oturumu yapıldı.

Çalıştayın son oturumuna, AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğlu, BM Çocuklara Yardım Fonu Temsilcisi Patrick Efinda Kaso, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Akbaş, Dz.İk.Ütğm. Murat Onur, Yrd. Doç. Dr. Yoshihide Sekimoto, ARUP temsilcisi Cem Haydaroğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Adnan Bilgiç konuşmacı olarak katıldı.

- "Depremde en önemli unsurlardan biri lojistiktir"

Konuşmasında betornarme yapılar hakkında bilgi veren Bilgiç, lojistiğin deprem sonrası için çok önemli olduğunu ancak deprem öncesi için de çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Özellikle inşa edilen betonarme binalarda donatıların eksiksiz ve sağlam olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Bilgiç, "Önemli noktalardan biri bina yapımındaki donatılardır. Bunlara dikkat edersek, depremler bizim için olumsuz sonuçlar doğurmaz." dedi.

Oturumda ARUP temsilcisi Haydaroğlu ise Gebze-Darıca arasında yapılan metro hattının deprem dayanıklığı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Haydaroğlu, "Metro hatları, deprem açısından hafif, orta ve büyük depreme dayanıklılık olarak üçe ayrılıyor. Büyük depremlerde yapının hasar almaması için çalışma yapılır. Biz ise Gebze-Darıca metrosunda bunu yapıya değil, insan sağlığına endeksli yaptık." diye konuştu.

BM Çocuklara Yardım Fonu temsilcisi Kaso, gerçekleştirdiği sunum sonrası konuşmasında, deprem çalıştayının düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak, "Depremde en önemli unsurlardan biri de lojistiktir. Öncelikli olarak ilk yardım ve daha sonra bölgeye ulaşacak yardımların sağlıklı yapılması ve 24 saat içerisinde bölgeye yardımların ulaştırılması gerekir. Bu vatandaşları hem psikolojik hem de tıbbi olarak rahatlatır." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra akademisyenler, izleyicilerin sorularını cevapladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Bilgiç, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.

Çalıştay, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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