4. Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali başladı





EDİRNE (AA) - Adrianapoli Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali (Edirne Motofest) başladı.

Edirne Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce desteklenen etkinliğe yaklaşık bin motosiklet tutkununun katılması bekleniyor.

Yurt içi ve yurt dışından festival alanına gelmeye başlayan çok sayıda motosiklet tutkunu 3 gün boyunca kamp alanında kurdukları çadırlarda kalacak. Festival kapsamında konserler verilecek, motosiklet gösterileri ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

Adrianopoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali 4 yıldır başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Amacımız, motosikleti sevdirmek ve kent turizmine katkı sağlamak. Yurt içi ve dışından çok sayıda katılımcı arkadaşımız gelmeye başladı. Özellikle Bulgaristan, Yunanistan gibi komşu ülkelerimizden motosiklet tutkunları yoğun ilgi gösteriyor. Üç gün boyunca güzel bir festival geçirmeyi düşünüyoruz. Burada doğayla iç içe, eğlenceli bir festival ortamı yaşamak istiyoruz. Bize destek olan Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'a çok teşekkür ediyoruz. Festivale renk katan yerli ve yabancı kulüplerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz."

4. Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.